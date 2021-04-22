ЦСКА забил шедевр и добил «Авангард» в третьем матче! Ещё один шаг к защите титула сделан
Ведущее звено ЦСКА не заметило потери Максима Мамина. Его идеально заменил 40-летний Александр Попов.
Ведущее звено ЦСКА не заметило потери Максима Мамина. Его идеально заменил 40-летний Александр Попов.
Финальная серия розыгрыша Кубка Гагарина 2021 года переехала в Балашиху при равном счёте. Первый матч противостояния ЦСКА и «Авангарда» остался за «ястребами» (4:1), а спустя два дня московские армейцы взяли реванш на домашнем льду, одержав сухую победу со счётом 3:0. Голкипер московской команды Ларс Юханссон провёл уже седьмой матч на ноль в кубковом этапе, благодаря чему установил рекорд
В этом матче столичный клуб понёс чувствительную потерю в составе. В конце второго периода травму получил основной нападающий Максим Мамин. На протяжении всего
Но теперь Мамин сломался и выбыл из строя на неопределённый срок. Разумеется, в ходе
Гости начали третью встречу чуть активнее, но в основном вся их бросковая активность сводилась к угрозам с периметра. Подопечные Никитина чаще владели шайбой, но до реальных голевых моментов дело почти не доходило. «Ястребы» же смогли переждать порыв армейцев и ближе к середине первого периода перехватили инициативу. На коротком интервале времени хозяевам удалось провести целый ряд затяжных позиционных атак, одна из которых увенчалась голом. Финский защитник Оливер Каски набросил от синей линии, канадец Корбан Найт удачно поборолся на пятаке, шайба отскочила к американцу Риду Буше, который и вогнал её под перекладину. Тренерский штаб ЦСКА использовал челлендж на предмет помехи голкиперу со стороны Найта, но после видеопросмотра взятие ворот было подтверждено.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Таким образом тренерский главный тренер армейской команды потерял право на
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
За всю первую двадцатиминутку соперники не допустили ни одного нарушения, но со старта второго периода посыпались удаления. Чаще фолили армейцы — особенно усердствовал в этом направлении канадский защитник Мэт Робинсон, дважды допустивший выброс шайбы. В общей сложности «ястребы» трижды играли в большинстве во втором отрезке, но реализовать лишнего так и не смогли. Несколько раз в судьбоносные моменты атак у игроков «Авангарда» банальным образом шайба сходила с крюка — так произошло в эпизоде с броском Буше из убойной позиции и попыткой Зернова выполнить последнюю передачу на чужой пятак. В свою очередь столичные хоккеисты запороли одно численное преимущество.
Ключевые события встречи развернулись в середине заключительной трети, когда «ястребы» снова не смогли остановить неугомонное сочетание Шалунова. Москвичи заперли соперника в зоне, Робинсон от синей линии сделал перевод на левый край, Шалунов принял шайбу и с кистей бросил точно под перекладину! Вторым ассистентом в этой комбинации стал Окулов, набравший 19-е очко и вышедший в единоличные лидеры гонки бомбардиров.
Действующий чемпион КХЛ одержал вторую победу кряду, сделав ещё один шаг к защите своего титула. Следующий матч состоится на «Арене-Балашиха» 24 апреля. Больше проигрывать на домашнем льду хозяева уже не имеют права.
Сергей Емельянов