Текущие события
Хоккей. НХЛ
24.04
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
24.04
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
24.04
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
24.04
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
24.04
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
24.04
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Оттава Сенаторз
03
Все события
Фоторепортажи
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
19«Локомотив» Николича выбил ЦСКА Олича из Кубка
16:55 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» договорился о возвращении Анисимова

По информации «СЭ» от 23 апреля, «Локомотив» договорился о возвращении в команду нападающего «Оттавы» Артема Анисимова по окончании нынешнего сезона.

Наверх
Источник: AP 2020

У 32-летнего россиянина это последний год контракта с «сенаторами», и форвард принял решение вернуться в Россию.

В нынешнем сезоне НХЛ Анисимов провел 18 матчей, в которых набрал 8 (2+6) очков.

Нападающий является воспитанником ярославского клуба, откуда в 2007 году перебрался в «Рейнджерс». Во время локаутного сезона-2012/13 Анисимов также играл за «Локомотив».

Во время загрузки произошла ошибка.
 Российская красавица из ММА — после откровенной публикации: «Слишком много тут стало фотографий в одежде»
«Секрет Тутберидзе не в препаратах. Там столько кругов ада проходят ребята, сколько другим и не снилось!» Экс-ученица тренера перешла в сборную Боснии
Россия получила дополнительные матчи на Евро-2021
УЕФА решил судьбу «Реала» в Лиге чемпионов
«Манчестер Юнайтед» связался с агентом Криштиану Роналду
Американский банк JP Morgan вышел из проекта Суперлиги
Крупная победа «Спартака» в дерби: ставим на РПЛ
Призер Олимпиады из России будет выступать за Турцию
Биатлонист Лапшин дисквалифицирован на год
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь