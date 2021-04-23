Защитник с убийственным броском, или почему «Барыс» может вернуть отказника от казахстанского паспорта
В столичном клубе он набрал более 100 очков.
В столичном клубе он набрал более 100 очков.
Защитник Роман Савченко десять сезонов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел за «Барыс», а после трех лет «командировки» может вернуться в казахстанский клуб. Об одном из самых знаковых и заметных хоккеистов в истории турнира — в материале корреспондента Vesti.kz.
Савченко уходил из «Барыса» с шумом и ссорой, а затем отказался от казахстанского гражданства. Но не самый быстрый и результативный защитник в «Барысе» был всегда на виду. То серьезно ошибется, то забьет чуть ли не с центра площадки. В лучший период его карьеры говорили даже, что Савченко и Роман Старченко заинтересовали клубы НХЛ и игроки сборной Казахстана поедут за океан.
Не поехали. Форвард продолжает переписывать клубные рекорды, а защитник вряд ли остался сполна удовлетворен российской частью своей карьеры. 125 игр за три сезона и всего 19 (8+11) очков. Возможно, что показатели не самые плохие, но у Андрея Скабелки Савченко не заиграл, приняв участие всего в 12 встречах. Существенно потерял защитник игровое время, а ведь прежде играл от 15 минут и больше и был игроком основного состава.
Но все изменилось. «Барыс», «Сибирь» и «Локомотив»… Что дальше? Не исключено, что возвращение в столичную команду — это шанс не только для игрока, который немного сбавил обороты, но и для казахстанского клуба «вернуть долг». «Второй» номер дебютировал за «Барыс» в 20 лет, окреп и вырос, а сейчас может вернуться и стать его вожаком. Савченко есть что показать, а «Барысу» есть что предложить и что от него получить.
«Мощный бросок и гол», — практически любой результативный бросок Савченко сопровождается таким комментарием. Забивает он немного, да, но опытный и проверенный защитник не помешает казахстанской команде, которая испытывает проблемы в этой линии. Но не будем идеализировать. Роман теперь не казахстанец и не так мастеровит, как хотелось бы, но пользу принести способен.
Поэтому, если клуб и игрок договорятся, то можно рассчитывать еще не раз увидеть уничтожающие броски от Савченко. Заряжает он от души свои убийственные выстрелы. Вряд ли «Барыс» будет бороться за Кубок Гагарина, а вот пару зажигательных матчей с
Ранее стало известно, что 32-летний Савченко может оказаться в «Барысе», за который в КХЛ провел 489 игр и набрал 136 (49+87) очков.