«Барыс» собрался вернуть Найджела Доуса
Минувший сезон он провел в «Ак Барсе».
Минувший сезон он провел в «Ак Барсе».
Нападающий сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус может вернуться в «Барыс», сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации Metaratings.ru, Доус входит в сферу интересов казахстанского клуба, за который он выступал с 2011 по 2018 года.
Помимо «Барыса» хоккеистом интересуются «Северсталь» и «Сибирь».
Ранее сообщалось, что Доус покинет «Ак Барс», цвета которого защищает с 2020 года. В 14 матчах
В регулярном чемпионате КХЛ Доус сыграл 47 матчей, в которых набрал 43 (23+20) очка.