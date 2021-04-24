«Барыс» собрался вернуть Найджела Доуса

Нападающий сборной Казахстана по хоккею Найджел Доус может вернуться в «Барыс», сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Барыс

По информации Metaratings.ru, Доус входит в сферу интересов казахстанского клуба, за который он выступал с 2011 по 2018 года.

Помимо «Барыса» хоккеистом интересуются «Северсталь» и «Сибирь».

Ранее сообщалось, что Доус покинет «Ак Барс», цвета которого защищает с 2020 года. В 14 матчах плей-офф Найджел набрал шесть (3+3) очков. Контракт хоккеиста с казанским клубом заканчивается 30 апреля.