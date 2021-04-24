«Авангард» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА
БАЛАШИХА /Московская область/, 24 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» в четвертом матче финальной серии
БАЛАШИХА /Московская область/, 24 апреля. /ТАСС/. Омский «Авангард» в четвертом матче финальной серии
Счет в серии до четырех побед стал равным 2−2. У победителей шайбы забросили Корбэн Найт (24-я минута), Клим Костин (44) и Дамир Шарипзянов (56) и Павел Дедунов (65), забивший в меньшинстве, у ЦСКА отличились Антон Слепышев (10-я минута), Максим Мамин (13) и Мэт Робинсон (60). Армейцы сравняли счет за секунду до конца основного времени. На 12-й минуте встречи нападающий «Авангарда» Рид Буше не реализовал буллит, который был назначен за то, что защитник ЦСКА Артем Блажиевский рукой прижал шайбу ко льду во вратарской площади.
По ходу встречи центральные нападающие ЦСКА Андрей Локтионов и Максим Шалунов были наказаны пятиминутным штрафом и удалены до конца игры. Локтионов был наказан за колющий удар клюшкой нападающего «Авангарда» Клима Костина в область паха, а Шалунов — за атаку в область головы и шеи. Пострадавший центрфорвард омской команды не сумел продолжить встречу.
Шалунов получил удаление до конца встречи спустя 11 секунд после того, как закончилось пятиминутное удаление Локтионова. На 47-й минуте встречи нападающий ЦСКА Антон Слепышев был наказан двойным малым штрафом (2+2), в том же эпизоде двумя штрафными минутами был наказан защитник «Авангарда» Семен Чистяков. Армейцы за матч заработали 60 минут штрафа, хоккеисты «Авангарда» — шесть. Омичи дважды реализовали численное преимущество, москвичи — однажды.
Нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов пропустил матч КХЛ впервые с 24 августа 2017 года. С тех пор он провел 291 матч кряду — эта серия является рекордной в КХЛ.
Пятый матч финальной серии состоится 26 апреля в Москве.
ЦСКА в первом раунде
Команды играли в предыдущем финале Кубка Гагарина, в сезоне-2018/19 армейцы выиграли серию со счетом 4−0 и впервые стали обладателями трофея. В сезоне-2019/20 турнир был досрочно завершен после первой стадии
Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). Высшим достижением «Авангарда» является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19, 2020/21). Армейцы принимают участие в финале в четвертый раз (2015/16, 2017/18, 2018/19, 2020/21).
В регулярном чемпионате клубы провели два матча, в обоих победу праздновали армейцы. В Москве ЦСКА победил со счетом 4:2, в Балашихе — 4:1.