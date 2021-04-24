«Авангард» сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина с ЦСКА

Счет в серии до четырех побед стал равным 2−2. У победителей шайбы забросили Корбэн Найт (24-я минута), Клим Костин (44) и Дамир Шарипзянов (56) и Павел Дедунов (65), забивший в меньшинстве, у ЦСКА отличились Антон Слепышев (10-я минута), Максим Мамин (13) и Мэт Робинсон (60). Армейцы сравняли счет за секунду до конца основного времени. На 12-й минуте встречи нападающий «Авангарда» Рид Буше не реализовал буллит, который был назначен за то, что защитник ЦСКА Артем Блажиевский рукой прижал шайбу ко льду во вратарской площади.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_f6d70c77d3e776109d389358b5d0c2ac_hd/q782489/2b335e0035d6d611d3231e8ce3e3d71d/4774957929?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По ходу встречи центральные нападающие ЦСКА Андрей Локтионов и Максим Шалунов были наказаны пятиминутным штрафом и удалены до конца игры. Локтионов был наказан за колющий удар клюшкой нападающего «Авангарда» Клима Костина в область паха, а Шалунов — за атаку в область головы и шеи. Пострадавший центрфорвард омской команды не сумел продолжить встречу.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <div style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--6e3072d2287ff707d831" data-vnd="6e3072d2287ff707d831" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625" > <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=6e3072d2287ff707d831" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </div> Во время загрузки произошла ошибка.

Шалунов получил удаление до конца встречи спустя 11 секунд после того, как закончилось пятиминутное удаление Локтионова. На 47-й минуте встречи нападающий ЦСКА Антон Слепышев был наказан двойным малым штрафом (2+2), в том же эпизоде двумя штрафными минутами был наказан защитник «Авангарда» Семен Чистяков. Армейцы за матч заработали 60 минут штрафа, хоккеисты «Авангарда» — шесть. Омичи дважды реализовали численное преимущество, москвичи — однажды.

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов пропустил матч КХЛ впервые с 24 августа 2017 года. С тех пор он провел 291 матч кряду — эта серия является рекордной в КХЛ.

Пятый матч финальной серии состоится 26 апреля в Москве.

Путь команд к финалу

ЦСКА в первом раунде плей-офф в четырех матчах переиграл «Спартак», а затем сломил сопротивление «Локомотива» (4−3 в серии) и СКА (4−2). «Авангард» в плей-офф прошел «Автомобилист» (4−1), «Металлург» (4−2) и «Ак Барс» (4−3).

Команды играли в предыдущем финале Кубка Гагарина, в сезоне-2018/19 армейцы выиграли серию со счетом 4−0 и впервые стали обладателями трофея. В сезоне-2019/20 турнир был досрочно завершен после первой стадии плей-офф из-за пандемии коронавируса.

Обе команды выступают в КХЛ с момента основания лиги (сезона-2008/09). Высшим достижением «Авангарда» является выход в финал Кубка Гагарина (2011/12, 2018/19, 2020/21). Армейцы принимают участие в финале в четвертый раз (2015/16, 2017/18, 2018/19, 2020/21).