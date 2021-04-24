ЦСКА спасся за секунду до конца, но всё равно уступил! Пропустив в большинстве в овертайме

Окулов вышел в лидеры гонки бомбардиров плей-офф КХЛ, Шалунов в погоне за рекордом Мозякина

Двумя днями ранее ЦСКА захватил преимущество (2−1) в финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина. В начале третьего матча решающего противостояния «Авангард» открыл счёт усилиями американского форварда Рида Буше, но затем лидеры столичной команды Константин Окулов и Максим Шалунов отличились по разу, принеся итоговую победу ЦСКА (2:1).

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В этой встрече Константин набрал 2 (1+1) очка, благодаря чему вышел на единоличное первое место в гонке бомбардиров плей-офф. 26-летний форвард достиг отметки в 19 очков и опередил нападающего «Авангарда» Сергея Толчинского, в активе которого 18 результативных действий.

В предыдущем матче Шалунов стал вторым игроком, кто забросил семь победных шайб за один плей-офф. Больше только у капитана магнитогорского «Металлурга» Сергея Мозякина — восемь в сезоне-2013/2014. Максим также стал восьмым нападающим, кто забросил 12 шайб за один розыгрыш Кубок Гагарина, и до рекорда 28-летнему хоккеиста осталось нанести всего три точных броска.

Серия поражений «Авангарда» на домашнем льду достигла четырёх матчей

Одну из ключевых ролей в победе армейцев сыграл 40-летний нападающий Александр Попов. Ветеран КХЛ отметился роскошной передачей в эпизоде с первым голом армейцев, да и в дальнейшем не выпадал из общего ритма игры. Примечательно, что Попов до сих пор остаётся рекордсменов «ястребов» по целому ряду показателей: многоопытный форвард лидирует в истории клуба по числу проведённых сезонов (18), сыгранных матчей (900) за клуб на высшем уровне и по набранным очкам (422). За «Авангард» Попов выступал с 1998 по 2016 годы, но так и не поднял над головой Кубок Гагарина, тогда как с ЦСКА в нынешнем сезоне Александр может выиграть второй трофей подряд.

Для «ястребов» прошлое поражение стало уже четвёртым кряду на льду «Арены-Балашиха». Последний раз команда Боба Хартли побеждала дома ещё в серии второго раунда плей-офф с «Магниткой», после чего «Авангард» трижды проиграл «Ак Барсу» и вот теперь уступил ЦСКА. Новая неудача могла стать фатальной для омской команды, ведь в этом случае армейцам оставалось бы сделать последний шаг ко второму в клубной истории Кубку Гагарина.

ЦСКА приобрёл Мамина, «Авангард» потерял рекордсмена КХЛ Семёнова

В сравнении с третьим матчем в составах соперников произошли минимальные перестановки, но несли они ключевое значение. У гостей вернулся Максим Мамин, при этом 26-летний форвард заняло непривычное место в заявке. Российский нападающий начинал плей-офф в звене с Шалуновым и Окуловым, но заменявший Мамина Попов сыграл настолько убедительно, что Никитин не стал убирать ветерана от главных бомбардиров своей команды.

Максим же отправился в сочетание с Сергеем Андроновым и Павлом Карнауховым, в свою очередь канадский защитник Джон Гилмор занял позицию пятого легионера, вытеснив из заявки шведского форварда Марио Кемпе. Также вне состав остался защитник Марсель Ибрагимов.

Что касается хозяев, то в их составе произошло всего одно изменение с большим знаком минус. Не смог выйти на лёд центральный нападающий Кирилл Семёнов, получивший травму во втором периоде прошлой встречи. Таким образом, форвард омичей пропустил игру своей команды впервые с 24 августа 2017 года. За это время он провёл за «Авангард» 291 матч подряд, что является рекордной серией по продолжительности для хоккеистов в КХЛ.

Абсолютный рекорд по количеству матчей подряд в отечественном хоккее принадлежит защитнику Алексею Васильеву, который в период с 12 сентября 2001 года по 29 ноября 2008 года провёл за «Локомотив» 479 игр без пропусков в чемпионатах России. Рекорд для нападающих принадлежит Сергею Мозякину, который в период с 7 сентября 2005 года по 24 февраля 2011 года за разные клубы провёл без пропусков 362 игры.

Травмированного Семёнова в третьем звене «Авангарда» заменил Илья Каблуков, с позиции 13-го форварда в четвёртую тройку нападения поднялся Никита Комаров, а роль дополнительного нападающего была отведена лимитчику Арсению Грицюку.

Мамин мгновенно наказал «Авангард» за промах Буше

Ждать первого гола в четвёртом матче серии пришлось меньше 10 минут. В середине стартового периода нападающий ЦСКА Антон Слепышев здорово развернулся за воротами и отдал на Брендана Лайпсика. Канадец бросил низом — Шимон Грубец щитком среагировал, но Антон первым успел на отскок и добил шайбу в сетку. В роли статиста на пятаке «Авангарда» находился защитник Алексей Береглазов, который ничем не смог помешать Слепышеву.

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Спустя всего несколько минут «ястребы» получили роскошный шанс сравнять счёт в матче. Защитник гостей Артём Блажиевский рукой накрыл шайбу в площади ворот, за что армейская команда была наказана штрафным броском. Исполнять буллит взялся Буше, но проиграл дуэль Ларсу Юханссону. Рид убрал шайбу под неудобную и бросил в угол, где уже находился шведский голкипер.

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Расплата за упущенную возможность настигла «Авангард» мгновенно. Павел Карнаухов выиграл борьбу в средней зоне, убежал по правому флангу и мягко набросил на пятак — откуда вернувшийся в состав гостей Мамин удачно подставил клюшку и переправил шайбу в сетку. 2:0 в пользу московской команды вместо 1:1.

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Локтионов и Шалунов досрочно отправились в раздевалку — «Авангард» забил всего один гол в большинстве

Под занавес отрезка ЦСКА потерял форварда третьего звена Андрея Локтионова. 30-летний нападающий неосторожно сыграл клюшкой в своей зоне, угодив между ног форварду «Авангарда» Климу Костину, за что и получил большой плюс дисциплинарный штраф до конца матча. У наставника ЦСКА появились вопросы к падению Костина, которые в перерыве матча он решил донести до судейской бригады Дениса Наумова и Виктора Гашилова.

Пятиминутное большинство оказалось разделено перерывом на две неравные части, на исходе второй из которых хозяевам удалось отличиться — за девять секунд до конца большинства забил Корбан Найт. Буше с правого края прострелил на пятак — Юханссон среагировал на бросок Костина в упор, но Найт после добивания послал шайбу в сетку, сократив отставание «Авангарда» до минимума.

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Проблемы гостей не ограничились потерей Локтионова. Лучший снайпер плей-офф КХЛ Шалунов в средней зоне применил очень жёсткий силовой приём против Андрея Стася, угодив в голову белорусскому форварду. В этой ситуации у судей было две опции на выбор — «2+10» или «5+20». После небольшого совещания главные арбитры выписали Максиму удаление до конца матча, досрочно отправив уже второго центра ЦСКА в раздевалку. К слову, Стась также не смог продолжить участие в матче.

Костин завершил отличную комбинацию «Авангарда»

Статистика штрафного времени в этот момент зафиксировала абсолютно сюрреалистичные — 0:50. Впрочем, второе пятиминутное большинство в матче хозяевам преобразовать в гол не удалось. Не смогли «ястребы» отличиться и в тот момент, когда в штрафной бокс отправился Клас Дальбек (за подножку). За 12 минут игры в большинстве в четвёртом матче финальной серии при счёте 1−2 в противостоянии омские хоккеисты сподобились всего на одну заброшенную шайбу.

С такой реализацией лишнего надеяться на победы в главных матчах сезона просто на приходилось. И «Авангард» исправил это незавидное положение вещей. На старте третьего периода очередное удаление армейцев использовал Костин, завершивший очень симпатичную комбинацию с участием Толчинского и Найта.

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Шарипзянов и Робинсон обменялись пушечными бросками

Тем временем штрафное время гостей продолжало расти как на дрожжах. В середине отрезка двойной малый штраф заработал Слепышев, схвативший удаление за игру высоко поднятой клюшкой. Но в этом же моменте две минуты получил и Каблуков, которому инкриминировали задержку соперника руками. «Авангард» получил две минуты на игру в большинстве, но отличиться не получилось.

Комментировавший матч на телевидении бывший генеральный менеджер и эксперт по судейству Леонид Вайсфельд выразил мнение, что следующее большинство в этом матче то уже точно будет у ЦСКА. Однако в штрафной бокс снова отправился игрок армейцев — Окулов схватил две минуты за подножку. И это уже 2:60 по штрафному времени! Но и на сей раз «Авангард» не смог поразить ворота Юханссона при реализации лишнего. В равных составах забивать могли армейцы, но Попов с пятака с неудобной бросил намного выше перекладины.

Казалось, что судьба встречи уже решилась за четыре минуты до конца основного времени. Найт выиграл вбрасывание под бросок Дамира Шарипзянова, и российский защитник пушечным выстрелом поразил цель. Корбан набрал третье очко в матче, а Дамир мог стать автором победной шайбы.

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За полторы минуты до конца третьего периода армейцы заработали своё первое большинство во всём матче после удаления финского защитника Вилле Покки. И за одну секунду до конца основного времени канадец Мэт Робинсон абсолютно убойным броском от синей линии перевёл игру в овертайм. Фантастическая развязка основного времени — и это был ещё не вечер.

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Дедунов поставил точку в меньшинстве в овертайме!

Развязка встречи получилась и вовсе неординарной. В самом начале овертайма Костин получил две минуты за толчок клюшкой, предоставив гостям решить исход в свою пользу. «Авангард» остался в меньшинстве и забил победный гол! «Ястребы» убежали в контратаку, Павел Дедунов вошёл в зону с правого края и с кистей бросил в ближнюю девятку — Юханссон не успел среагировать.

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Невероятная концовка потрясающего матча, а в финальной серии Кубка Гагарина сейчас снова равенство. Пятый матч противостояния состоится 26 апреля, в Москве, на домашней арене ЦСКА. И теперь всё пойдёт до двух побед!