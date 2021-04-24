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21:36 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист «Авангарда» Стась доставлен в больницу с травмой

БАЛАШИХА /Московская область/, 24 апреля. /ТАСС/. Нападающий омского хоккейного клуба «Авангард» Андрей Стась доставлен в больницу, где он пройдет необходимые обследования. Об этом журналистам сообщил главный тренер клуба Боб Хартли.

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Источник: РИА "Новости"

«Авангард» в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл московский ЦСКА со счетом 4:3 в овертайме.

Команда
Авангард

Во втором периоде Стась попал под силовой прием от нападающего ЦСКА Максима Шалунова и не смог продолжить игру. Шалунов был удален до конца матча.

«Стась доставлен в больницу, ему предстоит пройти все обследования, в частности МРТ, — сказал Хартли. — Понятно, что он получил удар в голову, это нужно серьезно исследовать. Я считаю, что такого не должно быть в хоккее. Такой удар в голову вслепую — это очень некрасиво».

Также Хартли сообщил о причинах, по которым не сыграл нападающий Кирилл Семенов, пропустивший матч КХЛ впервые с 24 августа 2017 года. «У Семенова повреждение», — добавил он.

Счет в серии до четырех побед стал 2−2. Пятый матч состоится 26 апреля в Москве.

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