Хоккеист «Авангарда» Стась доставлен в больницу с травмой

«Авангард» в четвертом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл московский ЦСКА со счетом 4:3 в овертайме.

Команда Авангард

Во втором периоде Стась попал под силовой прием от нападающего ЦСКА Максима Шалунова и не смог продолжить игру. Шалунов был удален до конца матча.

«Стась доставлен в больницу, ему предстоит пройти все обследования, в частности МРТ, — сказал Хартли. — Понятно, что он получил удар в голову, это нужно серьезно исследовать. Я считаю, что такого не должно быть в хоккее. Такой удар в голову вслепую — это очень некрасиво».

Также Хартли сообщил о причинах, по которым не сыграл нападающий Кирилл Семенов, пропустивший матч КХЛ впервые с 24 августа 2017 года. «У Семенова повреждение», — добавил он.