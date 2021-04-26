Эпоха уходит. Состоялось прощание с Ледовым дворцом спорта ЦСКА имени Всеволода Боброва

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Праздничные мероприятия начались в 13:00 мск, с этого времени ледовая арена была открыта для всех желающих. Болельщиков встречали интерактивы с ведущим в коридоре арены, а все, кто записался заранее, могли принять участие в массовом катании на коньках, продлившемся до 16:45. За это время было организовано четыре сеанса, во время которых болельщики могли не просто покататься, но и пообщаться с игроками команд системы ЦСКА «Красная Армия» и «Звезда».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--13d22c90732bf444e23b" data-vnd="13d22c90732bf444e23b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=13d22c90732bf444e23b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Это место очень много для меня значит, я играю в ЦСКА почти всю жизнь, лет с 10 сюда переехал и почти все время проводил в этом дворце, — сказал ТАСС нападающий “Красной Армии” Данила Хулапов. — С ним связано очень много эмоций — как положительных, так и не очень, поражений и побед. Очень обидно, что дворец сносят, все-таки большая часть моей жизни уходит. Конечно, было важно отдать дань дворцу, он прослужил очень много и очень долго, поэтому очень правильно, что клуб организовал такое мероприятие».

«ЛДС ЦСКА — это второй дом. Самое запоминающееся событие в стенах этого дворца, конечно, победа в Кубке Харламова (2017 год — прим. ТАСС). Я считаю, что такие мероприятия, как это, должны проводиться каждый год, это было бы очень здорово», — отметил в беседе с корреспондентом ТАСС голкипер «Звезды» Артем Корепанов.

Команда ЦСКА

После того, как вышло время, отведенное на катание на коньках, болельщики устроили небольшой флешмоб, растянув у служебного входа в ЛДС ЦСКА баннер с надписью «Эпоха уходит, а мы остаемся». Их приветствовали игроки «Красной Армии», с которыми болельщики провели перекличку одной из известных армейских кричалок: «Мы ЦСКА, мы победим».

«Наверное, без преувеличений ЛДС ЦСКА можно назвать вторым домом, потому что этот дворец я посещал 25 лет, все мои знакомые, друзья и дети тоже здесь побывали, поэтому ценность его для меня лично, конечно, высока, и это большая утрата, — сказал ТАСС болельщик ЦСКА Евгений Шаухин. — Лично для меня самыми яркими событиями в стенах этого дворца стали выход в Суперлигу в 2002 году, четвертьфинал с “Салаватом Юлаевым” в 2007 году в эпоху Быкова и, наверное, чемпионство “Красной Армии” в 2011 году. Нужно, конечно, сказать слова благодарности клубу, момент расставания — это очень важно и ценно. Может быть, сегодня пришло не очень много народу, но я уверен, что все, кто здесь, по достоинству оценили мероприятие».

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Матч болельщиков

В матче приняли участие смешанные команды из игроков «Красной Армии» и «Звезды» и болельщиков, которые выбирались тренерами команд в течение двух дней. На льду появились «синие» и «красные». Игровая форма была разработана специально к мероприятию: на груди у игроков красовались герб со стилизованным изображением арены и надпись «ЛДС ЦСКА», а на спине — фраза «Ты в наших сердцах навсегда». У всех игроков команд были одинаковые номера: у «красных» — «91» в честь года основания дворца (1991), у «Синих» — «21» в честь последнего года его существования (2021).

На трибунах болельщиков развлекали маскоты клуба Конь и Звезда. Перед матчем и в перерывах на льду танцевали фигуристки из армейской группы поддержки. Также клуб подготовил ролик, посвященный арене, в котором показали яркие моменты, происходившие на льду дворца за его 30-летнюю историю. На трибуны пришли и представители сектора активной поддержки, которые традиционно расположились на угловом четвертом секторе.

В матче, согласно регламенту, было три периода «грязного» игрового времени по 20 минут, все нарушения наказывались не удалениями, а штрафными бросками. Встреча проходила на относительно невысоких скоростях, игроки старались получить удовольствие от хоккея. На тренерской скамейке «синих» даже появился игрок «Звезды» Кирилл Голощапов, попробовавший себя в качестве тренера.

«Решился на это чисто спонтанно: просто попросил постоять на скамейке, и мне разрешили, — сказал Голощапов ТАСС. — Я подумал, что это круто — попробую себя в роли тренера! Сегодня была хорошая игра, ребята молодцы, что записались и показали достойный хоккей. Все мероприятие было очень веселым и доставило кучу эмоций, удовольствия, где-то даже можно было успеть всплакнуть, потому что это последнее, что можно увидеть на этой арене, поэтому спасибо всем, кто пришел и принял участие в мероприятии».

В итоге на двоих команды забросили 20 шайб, матч завершился со счетом 10:10. В серии послематчевых бросков сильнее оказались «красные», но медали получили все участники. «Уважаемые болельщики и хоккеисты, с грустным праздником, — сказал после матча исполняющий обязанности главного тренера “Красной Армии” Ринат Хасанов. — Хорошее настроение, много эмоций».

«Этот ледовый дворец навсегда останется в наших сердцах», — добавил главный тренер «Звезды» Владимир Чебатуркин.

Главный трофей Континентальной хоккейной лиги - Кубок Гагарина прибыл в ледовый дворец ЦСКА имени Всеволода Боброва. | Источник: РИА "Новости"

Прощание с дворцом

Однако матчем все не ограничилось. После его окончания болельщики собрались на главной площади, чтобы провести флешмоб и попрощаться с родным дворцом.

«Буду банален, но ЛДС ЦСКА — это родной дом. Здесь особая атмосфера и особые болельщики: те, кто ходят на “Красную Армию” и “Звезду”, в каком-то смысле уже сами стали как хоккейная команда, — сказал ТАСС Ринат Ибрагимов, болельщик ЦСКА с 56-летним стажем. — И это благодаря именно здешней атмосфере, это нас ЛДС ЦСКА так объединил. Сегодня грустный день, но, с другой стороны, грустить не надо — здесь постоят современную арену и, надеюсь, станет больше зрителей, мы тоже будем сюда приходить».

«Для меня этот дворец — это жизнь, я занимаюсь здесь с четырех лет, почти всю жизнь, поэтому для меня очень печально, что его сносят. Первый гол в МХЛ [Молодежной хоккейной лиге], первая игра в плей-офф — это самые запоминающиеся события, которые произошли здесь. На самом деле, с этим дворцом связано очень много воспоминаний», — сказал ТАСС нападающий «Красной Армии» Матвей Аверочкин.

Об арене

ЛДС ЦСКА был построен в 1991 году и носит имя олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира Всеволода Боброва. Арена рассчитана на 5 600 мест.

В настоящее время на арене базируются команды системы ЦСКА, играющие в Высшей хоккейной лиге («Звезда») и МХЛ («Красная Армия»). Также арену используют спортивные детско-юношеские школы олимпийского резерва (СДЮШОР) ЦСКА по хоккею и фигурному катанию.

В декабре 2018 года на площади перед ареной был открыт памятник тренеру Анатолию Тарасову, приуроченный к его 100-летию.

Последний официальный матч арена приняла 26 марта 2021 года. В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф МХЛ «Красная Армия» уступила московскому «Динамо» (1:3) и завершила выступление в Кубке Харламова.