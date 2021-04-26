Канадский форвард «Барыса» уйдет в «Ак Барс»? В России выяснили информацию

«Поражает в целом трансферная политика “Ак Барса”: клуб не ищет игроков за пределами КХЛ, подписывая лишь тех, кто уже проявил себя в лиге. Тот же Уайдмэн или Менелл обошлись бы гораздо дешевле, если бы их привезли в Казань напрямую из Северной Америки. Был слух о том, что в “Ак Барсе” может оказаться форвард “Барыса” Фил Варон, но, по уточненной информации “СЭ”, с ним даже не велись переговоры», — пишут СМИ.