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15:06 (мск), источник: Vesti.kz

Канадский форвард «Барыса» уйдет в «Ак Барс»? В России выяснили информацию

Прошлый сезон стал для него дебютным в КХЛ.

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Российский спортивный сайт «Спорт-Экспресс» высказался о слухах о возможном переходе канадского форварда «Барыса» Фила Варона в «Ак Барс».

Команда
Барыс

Также дана оценка трансферной политике казанского клуба.

«Поражает в целом трансферная политика “Ак Барса”: клуб не ищет игроков за пределами КХЛ, подписывая лишь тех, кто уже проявил себя в лиге. Тот же Уайдмэн или Менелл обошлись бы гораздо дешевле, если бы их привезли в Казань напрямую из Северной Америки. Был слух о том, что в “Ак Барсе” может оказаться форвард “Барыса” Фил Варон, но, по уточненной информации “СЭ”, с ним даже не велись переговоры», — пишут СМИ.

Напомним, что сезон-2020/21 стал для Варона первым в «Барысе» и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Казахстанский клуб вышел в плей-офф, где завершил выступление после первого раунда.

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