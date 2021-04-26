Канадский форвард «Барыса» уйдет в «Ак Барс»? В России выяснили информацию
Прошлый сезон стал для него дебютным в КХЛ.
Прошлый сезон стал для него дебютным в КХЛ.
Российский спортивный сайт «Спорт-Экспресс» высказался о слухах о возможном переходе канадского форварда «Барыса» Фила Варона в «Ак Барс».
Также дана оценка трансферной политике казанского клуба.
«Поражает в целом трансферная политика “Ак Барса”: клуб не ищет игроков за пределами КХЛ, подписывая лишь тех, кто уже проявил себя в лиге. Тот же Уайдмэн или Менелл обошлись бы гораздо дешевле, если бы их привезли в Казань напрямую из Северной Америки. Был слух о том, что в “Ак Барсе” может оказаться форвард “Барыса” Фил Варон, но, по уточненной информации “СЭ”, с ним даже не велись переговоры», — пишут СМИ.
Напомним, что сезон-2020/21 стал для Варона первым в «Барысе» и Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Казахстанский клуб вышел в