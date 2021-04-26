Бывший хоккеист «Амура» Климчук дисквалифицирован на два года за допинг

Спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»). Дисквалификация Климчука отсчитывается с 20 мая 2020 года.

Климчуку 33 года. На его счету 44 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2013/14 в составе хабаровского «Амура» и 8 очков (5 шайб + 3 передачи).