Бывший хоккеист «Амура» Климчук дисквалифицирован на два года за допинг
ТАСС, 26 апреля. Российский хоккеист Михаил Климчук дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
ТАСС, 26 апреля. Российский хоккеист Михаил Климчук дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
Спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»). Дисквалификация Климчука отсчитывается с 20 мая 2020 года.
Климчуку 33 года. На его счету 44 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2013/14 в составе хабаровского «Амура» и 8 очков (5 шайб + 3 передачи).
На два года за допинг дисквалифицирована штангистка Мария Виноградова. Срок ее дисквалификации отсчитывается с 21 мая 2020 года.