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15:15 (мск), источник: ТАСС

Бывший хоккеист «Амура» Климчук дисквалифицирован на два года за допинг

ТАСС, 26 апреля. Российский хоккеист Михаил Климчук дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Спортсмен дисквалифицирован за нарушение п. 2.1 общероссийских антидопинговых правил («Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у спортсмена»). Дисквалификация Климчука отсчитывается с 20 мая 2020 года.

Климчуку 33 года. На его счету 44 матча в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2013/14 в составе хабаровского «Амура» и 8 очков (5 шайб + 3 передачи).

На два года за допинг дисквалифицирована штангистка Мария Виноградова. Срок ее дисквалификации отсчитывается с 21 мая 2020 года.

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