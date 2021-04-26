Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Авангард
Хоккей. НХЛ
27.04
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
27.04
Сент-Луис Блюз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
27.04
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
27.04
Даллас Старз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
27.04
Нэшвилл Предаторз
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
27.04
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
27.04
Лос-Анджелес Кингз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
27.04
Сан-Хосе Шаркс
Аризона Койотс
Все события
Фоторепортажи
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
20Болельщики поддержали Гильерме, «Локомотив» перегнал «Спартак»
15:52 (мск), источник: ТАСС

Следующий сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и «Авангардом»

ТАСС, 26 апреля. Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2021/22 стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между финалистами текущего розыгрыша Кубка Гагарина московским ЦСКА и омским «Авангардом». Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет на домашней площадке обладателя Кубка Гагарина сезона-2020/21. После четырех матчей финальной серии до четырех побед счет равный — 2−2. Пятая встреча состоится 26 апреля в Москве.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кубок Открытия разыгрывается между победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Гагарина. В случае, если регулярный чемпионат и плей-офф выигрывает одна и та же команда, то в стартовой игре следующего сезона встречаются обладатель Кубка Гагарина и финалист розыгрыша. Победителем регулярного чемпионата сезона-2020/21 стал ЦСКА.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Финал, 24.04.2021, 17:00

Авангард4ЦСКА3ОТ

В текущем сезоне Кубок Открытия между собой разыгрывали победители Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата сезона-2019/20. Это произошло из-за того, что плей-офф прошлого сезона не был доигран из-за пандемии коронавируса. «Ак Барс» на выезде обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в овертайме.

Кубок Открытия разыгрывается с момента образования КХЛ — сезона-2008/09. Рекордсменом по количеству побед является московское «Динамо», выигравшее трофей три раза (2010, 2012, 2013). По две победы в активе «Салавата Юлаева» (2008, 2011), «Металлурга» (2014, 2016), СКА (2017, 2018) и «Ак Барса» (2009, 2020). По разу побеждали ЦСКА (2015) и «Авангард» (2019). ЦСКА и «Авангард» играли за Кубок Открытия в сезоне-2019/20, тогда команда из Омска одержала победу со счетом 3:1.

ЦСКА является рекордсменом по количеству участий в матчах за Кубок Открытия (5 раз). «Авангард» принимал участие в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ однажды.

Читайте также
 "Сложно смириться с тем, что людей без объяснения причин не пустили на Олимпиаду. Это не бардак? Это не шапито?"
Семнадцатилетний россиянин стал настоящим открытием сезона
Самый побеждающий вратарь НХЛ Василевский - кандидат на приз MVP
Бюджеты сборных России и Норвегии по лыжным гонкам сравнили
«Бавария» близка к соглашению с «Лейпцигом» по переходу тренера
Тренер рассказал, сколько пропустит Овечкин из-за травмы
Футболист из РПЛ объяснил свой отказ от переезда в Казахстан
Глава UFC хочет организовать громкий бой Чимаева против Диаса
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь