Следующий сезон КХЛ стартует 1 сентября матчем между ЦСКА и «Авангардом»

Встреча пройдет на домашней площадке обладателя Кубка Гагарина сезона-2020/21. После четырех матчей финальной серии до четырех побед счет равный — 2−2. Пятая встреча состоится 26 апреля в Москве.
Кубок Открытия разыгрывается между победителем регулярного чемпионата и обладателем Кубка Гагарина. В случае, если регулярный чемпионат и плей-офф выигрывает одна и та же команда, то в стартовой игре следующего сезона встречаются обладатель Кубка Гагарина и финалист розыгрыша. Победителем регулярного чемпионата сезона-2020/21 стал ЦСКА.
В текущем сезоне Кубок Открытия между собой разыгрывали победители Западной и Восточной конференций по итогам регулярного чемпионата сезона-2019/20. Это произошло из-за того, что плей-офф прошлого сезона не был доигран из-за пандемии коронавируса. «Ак Барс» на выезде обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в овертайме.
Кубок Открытия разыгрывается с момента образования КХЛ — сезона-2008/09. Рекордсменом по количеству побед является московское «Динамо», выигравшее трофей три раза (2010, 2012, 2013). По две победы в активе «Салавата Юлаева» (2008, 2011), «Металлурга» (2014, 2016), СКА (2017, 2018) и «Ак Барса» (2009, 2020). По разу побеждали ЦСКА (2015) и «Авангард» (2019). ЦСКА и «Авангард» играли за Кубок Открытия в сезоне-2019/20, тогда команда из Омска одержала победу со счетом 3:1.
ЦСКА является рекордсменом по количеству участий в матчах за Кубок Открытия (5 раз). «Авангард» принимал участие в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ однажды.