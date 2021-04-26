«Авангард» в шаге от первого кубка в истории. У ЦСКА больше нет права на ошибку
Армейцы остались без главного лидера и не смогли забить дома.
Армейцы остались без главного лидера и не смогли забить дома.
Подброшу дров в костер бурного обсуждения дисквалификации Максима Шалунова и соглашусь с коллегой Михаилом Зислисом, назвавшим решение СДК «политической близорукостью». Санкции постфактум к форварду ЦСКА не следовали из духа серии. Финал — время сильнейших игроков. Конечно, это не повод подвергать индульгенции лидеров и закрывать глаза на откровенную грязь и подлость с их стороны. Прием лучшего снайпера
Но злого умысла в действиях Максима не было. Форвард понес справедливое наказание, отправился отдыхать до конца матча, и на этом нужно было ставить точку. СДК же дисквалифицировал Шалунова на стратегически важную пятую игру, подтолкнув Игоря Никитина, который остался без первого снайпера, к перестановкам в сочетаниях.
Сегодня у армейцев вернулся в состав Никита Сошников, заскучавший в запасе с 18 апреля. Константина Окулова соединили с Александром Поповым и Андреем Локтионовым. По понятным причинам попал в заявку и швед Марио Кемпе. Его тройка с Антоном Слепышевым и Брендэном Лайпсиком смотрелась продуктивнее всех в первом периоде. ЦСКА начал матч на привычно высоких скоростях, с прессингом на чужой половине площадки и большим объемом катания. Разве можно было ожидать от команды Никитина
«Авангард» чуть дольше хозяев вкатывался в игру — только благодаря куражу Шимона Грубеца на табло после 20 минут горели нули. ЦСКА чаще владел шайбой и при любой возможности доставлял ее до чеха. Не хватало нападающего на пятаке, способного побороться на подборе и сыграть на добивании. Ближе к середине периода омичи пришли в себя, и уже чаще в деле мы видели Ларса Юханссона. Хороший момент не использовал Арсений Грицюк, проверивший на прочность нагрудник шведа с близкой дистанции.
Вытащить 16 кубковых матчей только на плечах лидеров невозможно. Тем более чтобы превзойти такого монструозного соперника, как ЦСКА, требуется баланс по всем линиям и полная отдача от каждого игрока.
Одним из творцов победы в четвертом матче стал Дамир Шарипзянов, который вывел омичей вперед в третьем периоде.
Рисунок игры после первого гола не изменился. ЦСКА больше контролировал шайбу в атаке, но омичи идеально выстраивали позиционную оборону. Получить чистый лед и выбраться на убойную позицию — практически нереально против парней Боба Хартли. Защитники традиционно принимали на себя уйму бросков. Разница по блокам во втором периоде — 12:1 в пользу гостей. Шанс растянуть оборону москвичи получили в большинстве (уже третьем сегодня). Хозяева двигали шайбу по зоне «Авангарда», а Окулов не остановил ее возле борта. Ровно как и в овертайме прошлого матча, чего уж говорить — практически на той же позиции. Позавчера с ошибки Константина начался результативный забег Павла Дедунова, сегодня — Рида Буше. Второй матч подряд ЦСКА пропускает в меньшинстве — поразительно.
На спасение у ЦСКА оставалось 25 минут. Как армейцы ни летели вперед, как ни пытались открываться и искать свободный лед, плотная оборона «Авангарда» нивелировали все их старания. Конечно, не обошлось без везения. Лайпсик бросал мощно и уже видел шайбу в дальнем углу, но Грубеца выручила штанга. Помог бы атаке ЦСКА Шалунов? Конечно, да, но бессмысленно списывать все беды на дисквалификацию нападающего. Теперь у штаба Никитина уже нет права на ошибку — в среду Кубок Гагарина может узнать нового обладателя. Вы хотели интриги? Вы ее дождались.
Михаил Скрыль