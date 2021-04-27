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15:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» продлил контракт с нападающим Ильенко

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. «Локомотив» продлил контракт с хоккеистом команды Артемом Ильенко, сообщает официальный Twitter ярославского клуба КХЛ.

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Новое соглашение с 24-летним нападающим носит односторонний характер и рассчитано сроком до конца сезона-2022/23.

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Ильенко является воспитанником ярославского хоккея и выступает в КХЛ за «Локомотив» с 2015 года, всего на его счету 242 матча в лиге, в которых он набрал 47 очков (23 шайбы + 24 передачи). В нынешнем сезоне форвард провел 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 9 (5+4) очков, а также 10 игр в плей-офф, отметившись одной шайбой.

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