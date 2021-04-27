«Локомотив» продлил контракт с нападающим Ильенко

Ильенко является воспитанником ярославского хоккея и выступает в КХЛ за «Локомотив» с 2015 года, всего на его счету 242 матча в лиге, в которых он набрал 47 очков (23 шайбы + 24 передачи). В нынешнем сезоне форвард провел 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 9 (5+4) очков, а также 10 игр в плей-офф, отметившись одной шайбой.