«Локомотив» продлил контракт с нападающим Ильенко
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. «Локомотив» продлил контракт с хоккеистом команды Артемом Ильенко, сообщает официальный Twitter ярославского клуба КХЛ.
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. «Локомотив» продлил контракт с хоккеистом команды Артемом Ильенко, сообщает официальный Twitter ярославского клуба КХЛ.
Новое соглашение с 24-летним нападающим носит односторонний характер и рассчитано сроком до конца сезона-2022/23.
Ильенко является воспитанником ярославского хоккея и выступает в КХЛ за «Локомотив» с 2015 года, всего на его счету 242 матча в лиге, в которых он набрал 47 очков (23 шайбы + 24 передачи). В нынешнем сезоне форвард провел 41 матч в регулярном чемпионате, набрав 9 (5+4) очков, а также 10 игр в