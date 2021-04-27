Осипов останется в «Локомотиве» еще на два сезона

Новое соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2023 года и носит односторонний характер.

Осипов перешел в «Локомотив» по ходу сезона-2018/19 из уфимского «Салавата Юлаева», также он играл в КХЛ за нижегородское «Торпедо». Всего на счету защитника 400 матчей в КХЛ, в которых он набрал 98 очков (29 шайб + 69 передач).