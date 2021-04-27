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15:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Осипов останется в «Локомотиве» еще на два сезона

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Ярославский «Локомотив» продлил контракт с защитником команды Максимом Осиповым, сообщает официальный Twitter клуба КХЛ.

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Новое соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано до 30 апреля 2023 года и носит односторонний характер.

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Осипов перешел в «Локомотив» по ходу сезона-2018/19 из уфимского «Салавата Юлаева», также он играл в КХЛ за нижегородское «Торпедо». Всего на счету защитника 400 матчей в КХЛ, в которых он набрал 98 очков (29 шайб + 69 передач).

В нынешнем сезоне Осипов провел 56 матчей в регулярном чемпионате, набрав 21 (7+14) очко, а также 11 игр в Кубке Гагарина, отметившись двумя (1+1) баллами. Также защитник был лучшим хоккеистом ярославской команды по показателю полезности в двух последних регулярных сезонах.

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