«Авангард» продлил контракты с Денисевичем, Спиценко и Скоробогатовым

Двусторонние контракты позволят им выступать в КХЛ и ВХЛ, сообщает официальный сайт омичей.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc831b8a74e1f0fc42ed" data-vnd="bc831b8a74e1f0fc42ed" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc831b8a74e1f0fc42ed" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Авангард

В текущем сезоне Денисевич провёл 48 матчей в ВХЛ за новокузнецкий «Металлург» и стал серебряным призёром Кубка Петрова. В регулярном чемпионате на счету защитника 28 матчей и четыре очка (1+3), в плей-офф Денисенко в 20 встречах отдал четыре результативные передачи.

Кирилл Спиценко сыграл в сезоне-2020/2021 13 матчей в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги и отдал две результативные передачи. В плей-офф у хоккеиста один гол в восьми играх.