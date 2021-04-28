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10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» продлил контракты с Денисевичем, Спиценко и Скоробогатовым

«Авангард» заключил новые соглашения с защитниками Богданом Денисевичем, Кириллом Спиценко и Никитой Скоробогатовым на год.

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Двусторонние контракты позволят им выступать в КХЛ и ВХЛ, сообщает официальный сайт омичей.

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Команда
Авангард

В текущем сезоне Денисевич провёл 48 матчей в ВХЛ за новокузнецкий «Металлург» и стал серебряным призёром Кубка Петрова. В регулярном чемпионате на счету защитника 28 матчей и четыре очка (1+3), в плей-офф Денисенко в 20 встречах отдал четыре результативные передачи.

Кирилл Спиценко сыграл в сезоне-2020/2021 13 матчей в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги и отдал две результативные передачи. В плей-офф у хоккеиста один гол в восьми играх.

Никита Скоробогатов выступал за «Омских Ястребов» в МХЛ. У защитника 10 результативных передач в 46 играх регулярки.

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