Феноменальный дебютант из США, или как «Барыс» упустил новую звезду КХЛ

Американский форвард Рид Буше с «Авангардом» сделал еще один шаг к победе в Кубке Гагарина, а ведь он мог оказаться в «Барысе» и переписать достижения соотечественника Брэндона Боченски.

О двух заметных исполнителях Лиги — в материале корреспондента Vesti.kz.

Экс-лидер столичного клуба дебютировал в турнире в сезоне-2010/11, набрав 46 (22+24) очков, а Буше продолжает пополнять личный счет, оформив уже 65 (32+33) баллов. А если учесть динамику от форварда и пару игр в запасе, то этот показатель может быть увеличен.

Буше мог приехать в Нур-Султан и стать полноправным преемником Боченски, но оказался в омском клубе, лишь подтвердив тенденцию. В Казахстан редко приезжают исполнители из США, чаще из Канады. Но если американцы добираются до «Барыса», то могут показывать высокий уровень.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_30d13de61ad57641631a2a46daa8e326_hd/q782609/e28d29e1f6e9a4145abcd782f26aeb38/4775272011?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Команда Барыс

Еще один гражданин США Майк Ландин за три сезона в «Барысе» набрал 101 (24+77) очко. Все восемь сезонов в КХЛ отыграл за казахстанский клуб Боченски, оформив 444 (179+265) очка. Этот результат еще никем не покорен. Оба ближайших преследователя, а это Найджел Доус (217+159) и Кевин Даллмэн (116+246), вне системы клуба.

С 353 (191+162) очками на четвертом месте идет Роман Старченко, а чтобы обновить показатель, ему нужно будет два-три сезона отыграть на своем уровне. На 291 очко от Боченски отстает Даррен Диц, который за четыре сезона за «Барыс» набрал 153 (58+95) очка.

Мог в этом списке оказаться и Буше, который за сезон уже оформил 65 баллов. Хотя были в «Барысе» результаты не менее солидные. Боченски в одном из турниров набрал 67 очков, а его «вечный» напарник и конкурент Доус — 73. Столичный клуб упустил шанс пополнить список еще одним североамериканским голеадором, «отдав» его конкуренту.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_346c5c06e1e3cac08a47ead91bfdf5b1_hd/q602589/062a5055cc7cb2c290b0d58f66655ccd/4775272057?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.