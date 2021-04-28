Феноменальный дебютант из США, или как «Барыс» упустил новую звезду КХЛ
Игрок претендует на победу в Кубке Гагарина.
Игрок претендует на победу в Кубке Гагарина.
Американский форвард Рид Буше с «Авангардом» сделал еще один шаг к победе в Кубке Гагарина, а ведь он мог оказаться в «Барысе» и переписать достижения соотечественника Брэндона Боченски.
О двух заметных исполнителях Лиги — в материале корреспондента Vesti.kz.
Буше мог приехать в
Еще один гражданин США Майк Ландин за три сезона в «Барысе» набрал 101 (24+77) очко. Все восемь сезонов в КХЛ отыграл за казахстанский клуб Боченски, оформив 444 (179+265) очка. Этот результат еще никем не покорен. Оба ближайших преследователя, а это Найджел Доус (217+159) и Кевин Даллмэн (116+246), вне системы клуба.
С 353 (191+162) очками на четвертом месте идет Роман Старченко, а чтобы обновить показатель, ему нужно будет
Мог в этом списке оказаться и Буше, который за сезон уже оформил 65 баллов. Хотя были в «Барысе» результаты не менее солидные. Боченски в одном из турниров набрал 67 очков, а его «вечный» напарник и конкурент Доус — 73. Столичный клуб упустил шанс пополнить список еще одним североамериканским голеадором, «отдав» его конкуренту.
Напомним, казахстанский клуб завершил борьбу за Кубок Гагарина еще в первом круге, а омский «Авангард», за который выступает не только Буше, но и лучший бомбардир одного из сезонов в «Барысе» Корбэн Найт, ведет в финальной серии с московским ЦСКА со счетом 3:2.