«Барыс» объявил о подписании первых контрактов
Хоккейный клуб «Барыс» на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с защитником Саматом Данияром, а также нападающими Алиханом Асетовым и Егором Петуховым, сообщают Vesti.kz.
Хоккейный клуб «Барыс» на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов с защитником Саматом Данияром, а также нападающими Алиханом Асетовым и Егором Петуховым, сообщают Vesti.kz.
Все трое вошли в расширенный состав национальной сборной Казахстана.
Асетов находится в системе клуба с 2013 года. В прошедшем сезоне он сыграл в КХЛ 38 матчей и заработал 9 (2+7) очков за результативность. Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2022 года.
Данияр выступает за команды из системы «Барыса» с 2017 года. В сезоне 2020/21 игрок обороны провел в КХЛ 23 матча и набрал свои первые очки в Лиге (1+1). Двухстороннее соглашение рассчитано на три сезона до 30 апреля 2024 года.
Петухов находится в системе «Барыса» с 2015 года. В прошедшем сезоне нападающий сыграл 50 встреч и записал в свой актив 5 (4+1) очков. Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2022 года.
Эти контракты стали для «Барыса» первыми подписанными в нынешнее межсезонье. Напомним, что по итогам сезона КХЛ-20/21 у клуба истекли соглашения практически со всем основным составом.