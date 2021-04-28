«Барыс» объявил о подписании первых контрактов

Все трое вошли в расширенный состав национальной сборной Казахстана.

Асетов находится в системе клуба с 2013 года. В прошедшем сезоне он сыграл в КХЛ 38 матчей и заработал 9 (2+7) очков за результативность. Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2022 года.

Данияр выступает за команды из системы «Барыса» с 2017 года. В сезоне 2020/21 игрок обороны провел в КХЛ 23 матча и набрал свои первые очки в Лиге (1+1). Двухстороннее соглашение рассчитано на три сезона до 30 апреля 2024 года.

Петухов находится в системе «Барыса» с 2015 года. В прошедшем сезоне нападающий сыграл 50 встреч и записал в свой актив 5 (4+1) очков. Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2022 года.