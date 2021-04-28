«Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Омский «Авангард» победил московский ЦСКА в шестом матче финальной серии
МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Омский «Авангард» победил московский ЦСКА в шестом матче финальной серии
Встреча, прошедшая Балашихе, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбу забросил Сергей Толчинский (20-я минута). Свои ворота в неприкосновенности сохранил вратарь омичей Шимон Грубец.
«Авангард» выиграл серию со счетом 4−2.
«Авангард» во второй раз выиграл золото чемпионата России — ранее команда становилась чемпионом страны в 2004 году. ЦСКА стал обладателем серебряных медалей чемпионата России.
Ранее омская команда дважды выходила в финал