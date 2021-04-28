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21:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Авангард» обыграл ЦСКА и стал обладателем Кубка Гагарина

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Омский «Авангард» победил московский ЦСКА в шестом матче финальной серии плей-офф КХЛ и впервые завоевал Кубок Гагарина.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая Балашихе, завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбу забросил Сергей Толчинский (20-я минута). Свои ворота в неприкосновенности сохранил вратарь омичей Шимон Грубец.

«Авангард» выиграл серию со счетом 4−2.

«Авангард» во второй раз выиграл золото чемпионата России — ранее команда становилась чемпионом страны в 2004 году. ЦСКА стал обладателем серебряных медалей чемпионата России.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее омская команда дважды выходила в финал плей-офф КХЛ: в сезоне-2011/12 «Авангард» уступил московскому «Динамо», в сезоне-2018/19 — ЦСКА.

Авангард
1:0
1:0, 0:0, 0:0
ЦСКА
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