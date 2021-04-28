Хоккеист «Ак Барса» Кристиан Хенкель прибыл в расположение сборной Беларуси

В текущем сезоне Кристиан Хенкель выступал в КХЛ, где со своей командой дошел до полуфинала Кубка Гагарина. «Ак Барс» в овертайме седьмого матча уступил дорогу в решающую серию «Авангарду», который стал победителем Кубка Гагарина.

Белорусский хоккеист в текущем сезоне провел за «барсов» в общей сложности 57 игр с учетом плей-офф, отметился 9 (3+6) очками, заработал 20 минут штрафа, заблокировал 87 бросков и завершил чемпионат с показателем полезности «+14» и выиграл с казанским клубом бронзу чемпионата России.