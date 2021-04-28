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28 апреля, источник: БЕЛТА

Хоккеист «Ак Барса» Кристиан Хенкель прибыл в расположение сборной Беларуси

28 апреля, Минск/ Корр. БЕЛТА/. Защитник казанского «Ак Барса» Кристиан Хенкель прибыл в расположение национальной сборной Беларуси по хоккею, такая информация содержится на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси.

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Источник: ХК "Динамо-Минск"

В текущем сезоне Кристиан Хенкель выступал в КХЛ, где со своей командой дошел до полуфинала Кубка Гагарина. «Ак Барс» в овертайме седьмого матча уступил дорогу в решающую серию «Авангарду», который стал победителем Кубка Гагарина.

Белорусский хоккеист в текущем сезоне провел за «барсов» в общей сложности 57 игр с учетом плей-офф, отметился 9 (3+6) очками, заработал 20 минут штрафа, заблокировал 87 бросков и завершил чемпионат с показателем полезности «+14» и выиграл с казанским клубом бронзу чемпионата России.

Национальная сборная Беларуси по хоккею продолжает готовиться к чемпионату мира-2021 который с 21 мая по 6 июня пройдет в Латвии.

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