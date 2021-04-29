Новый чемпион. «Авангард» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина, победив ЦСКА

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Шестая встреча в Балашихе завершилась победой омской команды со счетом 1:0. Единственную шайбу на последней минуте первого периода забросил нападающий Сергей Толчинский. 26-летний форвард является воспитанником ЦСКА и выступал за армейцев с 2018 по 2020 год. Однако в межсезонье столичный клуб не стал продлевать с ним контракт, и Толчинский подписал соглашение с «Авангардом». В плей-офф нападающий набрал 20 очков (6 голов + 14 передач) и был признан самым ценным игроком розыгрыша Кубка Гагарина.

«Я до сих пор не могу поверить в случившееся. Уже даже и забыл, что забил победную шайбу и стал MVP. Я просто очень рад, долго к этому шел. Очень хотелось выиграть в финале именно у ЦСКА» Сергей Толчинский

Вторым героем финальной серии стал вратарь «Авангарда» Шимон Грубец, пополнивший состав команды по ходу сезона в результате обмена из китайского «Куньлуня». Две заключительные игры он провел «на ноль». Ключевой момент наступил за пять минут до окончания шестого матча. Армейцы на протяжении почти двух минут играли впятером против троих соперников, но так и не смогли поразить ворота Грубеца.

«Ключевой момент матча — когда мы выстояли втроем против пятерых. У нас великолепная команда, я ей горжусь, это все мои эмоции. Все без исключения игроки отработали блестяще на протяжении всего сезона. Я считаю, что мы заслужили этот результат, очень рад», — рассказал ТАСС главный тренер «Авангарда» Боб Хартли.

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк назвал победу «Авангарда» заслуженной. «Авангард» выиграл за счет дисциплины, сплоченности. Я бы выделил вратаря, а это 70% успеха. Они играли не так ярко, как ЦСКА, меньше владели шайбой, но действовали по финскому варианту — на контратаках, показывали вязкую игру, — сказал Третьяк ТАСС.

Сценарий для фильма

Перелом в серии случился еще раньше. «Авангард», не считавшийся фаворитом противостояния, уступал после трех матчей со счетом 1−2 и по ходу четвертой встречи проигрывал с разницей в две шайбы — 0:2. Нападающие ЦСКА Андрей Локтионов и Максим Шалунов получили удаления до конца игры и позволили омичам отыграться и выйти вперед. За секунду до конца основного времени защитник армейцев Мэт Робинсон сравнял счет, но в овертайме Павел Дедунов в меньшинстве забросил победную для омского клуба шайбу.

«Авангард» проявлял свой характер по ходу всего плей-офф, начиная с первого раунда, когда переиграл «Автомобилист» со счетом 4−1. В четвертом матче, когда счет в серии был 2−1, омичи уступали с разницей в две шайбы за пять минут до окончания основного времени, но сумели сравнять счет и победить в овертайме.

Второй раунд против «Металлурга» «Авангард» начал с домашнего поражения, а после двух побед был разгромлен в Магнитогорске со счетом 1:7. Но затем омский клуб дважды уверенно победил (4:0 и 5:1). В финале Восточной конференции «Авангард» и «Ак Барс» провели семь матчей и побеждали только в гостях. Перед третьим периодом решающей встречи в Казани омичи уступали со счетом 2:3, но снова сумели сравнять счет и выиграть в овертайме.

«Это реально киношная история, я надеюсь, когда-нибудь по этому сценарию снимут какой-то фантастический фильм, как мы шли к этому кубку. Омск — город, который давным-давно заслужил этот кубок. Город, который даже не верил, что это можно сделать. Была какая-то карма, и мы вместе это сняли», — сказал председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов.

Как строилась чемпионская команда

«Авангард» выиграл единственный титул чемпиона России в 2004 году. С образованием КХЛ в 2008 году результаты клуба пошли на спад. Реальный шанс выиграть Кубок Гагарина у омичей был в 2012 году, тогда по ходу финальной серии с московским «Динамо» «Авангард» вел со счетом 3−1, но упустил преимущество и уступил в седьмом матче в Омске. После этого на протяжении шести сезонов команда балансировала на грани попадания в плей-офф, вылетая в первых раундах.

В сезоне-2013/14 «Авангард» и вовсе не попал в розыгрыш Кубка Гагарина. В сезоне-2017/18 омская команда только в последнем матче регулярного чемпионата обеспечила себе попадание в плей-офф, а в первом раунде проиграла «Салавату Юлаеву». По окончании сезона пост президента клуба покинул Владимир Шалаев. Совет директоров «Авангарда» возглавил Александр Крылов, пригласивший на должность президента легенду команды Максима Сушинского.

Первым ходом нового руководства стало назначение на пост главного тренера Боба Хартли. После сезона-2017/18 «Авангард» также был вынужден переехать в Балашиху из-за аварийного состояния «Арены-Омск», в сентябре 2019 года ледовый дворец был снесен, на его месте возводится новая арена на 12 тыс. зрителей, которую планируют ввести в эксплуатацию перед началом сезона-2022/23.

В первом же сезоне под руководством канадского специалиста омская команда дошла до финала Кубка Гагарина, где всухую уступила ЦСКА.

Сезон-2019/20 получился не столь успешным, «Авангард» в первом раунде плей-офф проиграл «Салавату Юлаеву», что привело к увольнению Сушинского. Хартли же свой пост сохранил, а на место генерального менеджера пришел Алексей Волков.

Перед началом нынешнего сезона «Авангард» поменял всех легионеров, за исключением защитника Вилле Покки. В команду пришли нападающие Корбан Найт, Рид Буше, Иржи Секач и защитник Оливер Каски. Секач в финальной серии на лед не выходил, так как в составе «Авангарда» вместе с Грубецом было шесть легионеров. Также перед началом текущего сезона в команду пришли Толчинский и Александр Хохлачев, а в конце декабря из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вернулся на тот момент двукратный обладатель Кубка Гагарина Илья Ковальчук, работавший с Хартли в «Атланте».

«Хотелось бы, чтобы каждый год появлялись новые чемпионские команды, но мы не откажемся от возможности победить и выпить сладкого шампанского из кубка еще несколько раз. У нас все сошлось. Мы подбирали людей по человеческим качествам, я считаю, самое главное — здоровая атмосфера в раздевалке. Ребята все молодцы, они герои», — сказал ТАСС генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков.

Тренер-победитель

Боб Хартли выигрывал титул чемпиона во всех лигах, где тренировал команды. Свою первую победу он одержал в Юниорской лиге Квебека (QMJHL) в 1992 году с командой «Лаваль Титан». Следующий чемпионский титул канадец завоевал в Американской хоккейной лиге (AHL) в сезоне-1996/97 с «Херши Беарс».

В сезоне-2000/01 Хартли добился победы в Кубке Стэнли, будучи главным тренером «Колорадо». В 2012 году он сумел выиграть Швейцарскую национальную лигу, возглавляя «Цюрих».

Хартли стал вторым тренером в истории после Майка Кинэна, которому удалось выиграть Кубок Стэнли и Кубок Гагарина.

Кинэн завоевал трофеи, возглавляя «Нью-Йорк Рейнджерс» (1993/94) и «Металлург» (2013/14).

«Дело не во мне, я приехал сюда, потому что хотел выиграть Кубок Гагарина, это был мой личный вызов. Мне очень повезло, я рожден под счастливой звездой, выиграл уже шесть титулов в шести лигах. Но это командная игра, я приехал сюда три года назад, вырос вместе с игроками, членами тренерского штаба. Мы выросли как семья, дело не во мне, это не мое чемпионство, а чемпионство «Авангарда», — сказал Хартли после матча.

«Я удивлен и рад победе “Авангарда”. Омск — хоккейный город, скоро там будет новая арена, местные болельщики наконец лично будут наблюдать за своей командой. И надо отметить Боба Хартли — он великий тренер, и это доказал», — заявил в беседе с корреспондентом ТАСС президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Работу Хартли также отметил и Ковальчук, завоевавший третий Кубок Гагарина. Он посвятил победу Омску, куда «Авангард» отправится для встречи с болельщиками уже в четверг. «По сравнению с Питером (Ковальчук выигрывал Кубок Гагарина в составе СКА в 2015 и 2017 годах — прим. ТАСС), тут другие эмоции. Мы в каждой серии были андердогами и приходилось доказывать, нас списывали, но мы выигрывали», — сказал Ковальчук.

Потолок зарплат работает

Из-за введения жесткого потолка зарплат ЦСКА был вынужден расстаться со многими лидерами. В НХЛ отправились вратарь Илья Сорокин, защитник Александр Романов, а также нападающие Кирилл Капризов и Михаил Григоренко. В «Авангард» ушел Толчинский, а в СКА — нападающий Линден Вей. Потери не помешали армейцам сохранить свой игровой почерк.

Однако в финальной серии ЦСКА не хватило лидеров калибра Капризова. Армейцы создавали достаточное количество моментов, но не сумели их реализовать. «У ЦСКА такие ударные силы, как [Константин] Окулов, [Максим] Мамин, в финальных матчах ничего не показали. Как команда, которая две игры не забивает, может стать чемпионом?», — отметил Третьяк.

«Не хватило звезд в составе по сравнению с прошлым финалом? Не вижу смысла об этом говорить. Хоккей — командная игра. у нас с этим составом была возможность выиграть» Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин

«Авангард» стал седьмым обладателем Кубка Гагарина, самым титулованным клубом является «Ак Барс» (три победы), «Металлург», СКА и московское «Динамо» выигрывали титул по два раза, ЦСКА и «Салават Юлаев» — по одному. «Потолок зарплат уже в этом году показал нам, что он работает, у нас почти в каждой серии плей-офф был овертайм, была борьба, это то, чего мы и хотели, команды подравнялись. В финале все игры были от ножа, сегодня больше получалось у “Авангарда”, клуб к этому долго шел, стремился, теперь седьмая команда будет представлена на Кубке Гагарина», — сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Следующий сезон КХЛ стартует 1 сентября. «Авангард» и ЦСКА сойдутся в матче за Кубок Открытия в Балашихе.