Одну из улиц Омска назовут в честь хоккейного клуба «Авангард»

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В финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» переиграл московский ЦСКА со счетом 4−2. Перед началом сезона-2018/19 клуб вынужден был перенести домашние матчи в подмосковную Балашиху из-за аварийного состояния «Арены-Омск». В сентябре 2019 года ледовый дворец был снесен, на его месте возводится новая арена на 12 тыс. зрителей, которую планируют ввести в эксплуатацию перед началом сезона-2022/23.

«Кубок Гагарина в год 70-летия “Авангарда” приедет в Омск. Мы верили в команду и победили! Уже в следующем году ждем команду на домашней арене! Выбираем улицу, которую назовем в честь клуба, как я обещал!», — сообщил Бурков.

В четверг «Авангард» привезет Кубок Гарина в Омск. В городе пройдет чествование победителей. В среду Бурков рассказал местным журналистам, что региональный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией согласовал проведение на открытом воздухе большого праздника.