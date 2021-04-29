«Барыс» объявил о контракте с нападающим
ХК «Барыс» продлил контракт с нападающим Захаром Пархоменко, сообщает официальный сайт клуба.
ХК «Барыс» продлил контракт с нападающим Захаром Пархоменко, сообщает официальный сайт клуба.
Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2022 года.
Большую часть прошедшего сезона казахстанский нападающий провел в расположении «Номада».
В чемпионате Казахстана он сыграл 44 матча и набрал 37 (15+22) баллов. Также Пархоменко провел один матч в составе «Барыса», что стало для него дебютом в КХЛ.