«Барыс» объявил о контракте с нападающим

Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2022 года.

В чемпионате Казахстана он сыграл 44 матча и набрал 37 (15+22) баллов. Также Пархоменко провел один матч в составе «Барыса», что стало для него дебютом в КХЛ.