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09:53 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил о контракте с нападающим

ХК «Барыс» продлил контракт с нападающим Захаром Пархоменко, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Двухстороннее соглашение рассчитано на один сезон до 30 апреля 2022 года.

Большую часть прошедшего сезона казахстанский нападающий провел в расположении «Номада».

В чемпионате Казахстана он сыграл 44 матча и набрал 37 (15+22) баллов. Также Пархоменко провел один матч в составе «Барыса», что стало для него дебютом в КХЛ.

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