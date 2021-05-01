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15«Охотник» Тедеско и удаление Ахметова. «Спартак» победил ЦСКА
10Космический Кубок Гагарина! «Авангард» повел в серии с ЦСКА 3−2
14:58 (мск), источник: Sport24

Красавицы, которые вдохновили «Авангард» на Кубок Гагарина. Жены и подруги новых чемпионов КХЛ

Вторые половинки Ковальчука, Грубеца, Буше и других героев сезона.

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Большая хоккейная победа — всегда пазл из усилий десятков людей. Главные звезды — игроки и тренеры, меньше внимания достается менеджерам и всему персоналу клуба. Но есть у таких побед и незаметные герои, точнее, героини — жены и подруги хоккеистов, которые вдохновляют их на подвиги на льду. Sport24 знакомит вас со вторыми половинками звезд «Авангарда» — девушками, которые вчера тоже прикоснулись к Кубку Гагарина.

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