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17:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кошечкин продлил контракт с «Металлургом»

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» продлил контракт на один год с олимпийским чемпионом голкипером Василием Кошечкиным, сообщается на сайте клуба КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Прежний контракт 38-летнего вратаря истекал 30 апреля.

Кошечкин в завершившемся сезоне КХЛ провел 29 матчей в регулярном чемпионате, отражая 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,31. В плей-офф он сыграл семь встреч, его средние показатели составляли — 92,5% отраженных бросков, 2.61 коэффициент надежности.

Кошечкин в составе сборной России по хоккею завоевал золото на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане и стал чемпионом мира в 2009 году в Швейцарии.

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