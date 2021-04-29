Кошечкин продлил контракт с «Металлургом»
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» продлил контракт на один год с олимпийским чемпионом голкипером Василием Кошечкиным, сообщается на сайте клуба КХЛ.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Магнитогорский «Металлург» продлил контракт на один год с олимпийским чемпионом голкипером Василием Кошечкиным, сообщается на сайте клуба КХЛ.
Прежний контракт 38-летнего вратаря истекал 30 апреля.
Кошечкин в завершившемся сезоне КХЛ провел 29 матчей в регулярном чемпионате, отражая 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,31. В
Кошечкин в составе сборной России по хоккею завоевал золото на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане и стал чемпионом мира в 2009 году в Швейцарии.