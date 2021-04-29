Кошечкин продлил контракт с «Металлургом»

Кошечкин в завершившемся сезоне КХЛ провел 29 матчей в регулярном чемпионате, отражая 91,6% бросков при коэффициенте надежности 2,31. В плей-офф он сыграл семь встреч, его средние показатели составляли — 92,5% отраженных бросков, 2.61 коэффициент надежности.

Кошечкин в составе сборной России по хоккею завоевал золото на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане и стал чемпионом мира в 2009 году в Швейцарии.