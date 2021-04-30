Борис Миронов назначен главным тренером «Спартака»
Главным тренером «Спартака» назначен Борис Миронов, информирует сайт клуба 30 апреля.
Главным тренером «Спартака» назначен Борис Миронов, информирует сайт клуба 30 апреля.
Контракт с 49-летним специалистом подписан на два сезона.
— «Спартак» приветствует Бориса Олеговича Миронова и желает успехов в
Миронов становился победителем молодежного чемпионата мира, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, одиннадцать сезонов выступал в НХЛ. В качестве тренера побеждал в Кубке Харламова (2017) и молодежном Кубке Вызова (2017).
Напомним, ранее «Спартак» возглавлял Олег Знарок. Два сезона подряд он выводил