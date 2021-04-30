Квартальнов подписал новый контракт с хоккейным клубом «Ак Барс»
ТАСС, 30 апреля. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» и главный тренер команды Дмитрий Квартальнов подписали новый контракт. Об этом сообщает
ТАСС, 30 апреля. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» и главный тренер команды Дмитрий Квартальнов подписали новый контракт. Об этом сообщает
Новое соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один.
Квартальному 55 лет, он возглавляет «Ак Барс» с 2019 года. В минувшем сезоне казанская команда заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции, клуб дошел до полуфинала
Ранее Квартальнов работал в череповецкой «Северстали» (2009−2012), новосибирской «Сибири» (2012−2014), московском ЦСКА (2014−2017) и ярославском «Локомотиве» (2017−2019).