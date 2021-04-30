Квартальнов подписал новый контракт с хоккейным клубом «Ак Барс»

Новое соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один.

Квартальному 55 лет, он возглавляет «Ак Барс» с 2019 года. В минувшем сезоне казанская команда заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции, клуб дошел до полуфинала плей-офф КХЛ, где уступил будущему обладателю Кубка Гагарина омскому «Авангарду» со счетом 3−4 в серии.