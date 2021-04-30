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15:14 (мск), источник: ТАСС

Квартальнов подписал новый контракт с хоккейным клубом «Ак Барс»

ТАСС, 30 апреля. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» и главный тренер команды Дмитрий Квартальнов подписали новый контракт. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение рассчитано на один сезон с возможностью продления еще на один.

Квартальному 55 лет, он возглавляет «Ак Барс» с 2019 года. В минувшем сезоне казанская команда заняла первое место в турнирной таблице Восточной конференции, клуб дошел до полуфинала плей-офф КХЛ, где уступил будущему обладателю Кубка Гагарина омскому «Авангарду» со счетом 3−4 в серии.

Ранее Квартальнов работал в череповецкой «Северстали» (2009−2012), новосибирской «Сибири» (2012−2014), московском ЦСКА (2014−2017) и ярославском «Локомотиве» (2017−2019).

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