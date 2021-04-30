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16:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Якупов получит 35 миллионов рублей по новому контракту с «Авангардом»

Как стало известно «СЭ», нападающий Наиль Якупов продлил контракт с «Авангардом» на год.

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Источник: Спорт-Экспресс

Его зарплата составит 35 миллионов рублей за сезон.

Напомним, в октябре прошлого года «Авангард» выменял Якупова у «Амура» на денежную компенсацию.

В текущем сезоне 27-летний российский хоккеист провел 15 матчей за «Амур» и набрал 6 (1+5) очков. За омский клуб у него 22 матча и 10 (6+4) очков.

До этого он в течение двух сезонов выступал за СКА. В НХЛ он провел шесть сезонов, играя за «Эдмонтон», «Сент-Луис» и «Колорадо».

(Алексей Шевченко).

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