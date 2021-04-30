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16:28 (мск), источник: ТАСС

Илья Ковальчук расторг контракт с хоккейным клубом «Авангард»

ТАСС, 30 апреля. Нападающий Илья Ковальчук расторг контракт с омским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.

«Когда мы договаривались о переходе Ильи в “Авангард”, сразу заключили джентльменское соглашение, — сказал генеральный менеджер “Авангарда” Алексей Волков. — Ковальчук по-прежнему голоден до побед, он мечтает выиграть Кубок Стэнли, и поэтому мы только положительно оцениваем его желание снова попробовать свои силы в НХЛ».

В сезоне-2020/21 «Авангард» впервые в истории стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4−2. Ковальчук, который подписал контракт с «Авангардом» 26 декабря, провел в этом сезоне 40 матчей, в которых набрал 26 очков (9 шайб + 17 передач).

Ковальчуку 37 лет, он является воспитанником «Спартака», в 2001 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под первым номером клубом «Атланта» (ныне — «Виннипег»). Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, в 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с «Нью-Джерси». Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.

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