Илья Ковальчук расторг контракт с хоккейным клубом «Авангард»
ТАСС, 30 апреля. Нападающий Илья Ковальчук расторг контракт с омским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщает
ТАСС, 30 апреля. Нападающий Илья Ковальчук расторг контракт с омским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард». Об этом сообщает
Контракт расторгнут по взаимному соглашению сторон.
«Когда мы договаривались о переходе Ильи в “Авангард”, сразу заключили джентльменское соглашение, — сказал генеральный менеджер “Авангарда” Алексей Волков. — Ковальчук
Ковальчуку 37 лет, он является воспитанником «Спартака», в 2001 году был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под первым номером клубом «Атланта» (ныне — «Виннипег»). Форвард является олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира, в 2012 году российский нападающий вышел в финал Кубка Стэнли с «Нью-Джерси». Всего Ковальчук провел в НХЛ 926 матчей, в которых забросил 443 шайбы и отдал 433 голевые передачи.