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17:28 (мск), источник: Чемпионат.com

«Металлург» расторг контракты с защитником Яковлевым и нападающим Кулёминым

Магнитогорский «Металлург» расторг контракты с защитником Егором Яковлевым и нападающим Николаем Кулёминым, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

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Источник: РИА "Новости"

В текущем сезоне КХЛ Егор Яковлев провёл 58 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 очков за результативность: забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач. В плей-офф у защитника три очка (2+1) в пяти встречах.

Николай Кулёмин сыграл в регулярке 22 матча и набрал семь очков (6+1). В плей-офф у форварда одна результативная передача в 12 матчах.

По итогам регулярного сезона «Металлург» занял третье место в таблице Восточной конференции. В плей-офф магнитогорский клуб обыграл «Барыс» (4−2) в 1/8 финала Кубка Гагарина и уступил «Авангарду» (2−4) в четвертьфинале.

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