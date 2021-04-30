«Металлург» расторг контракты с защитником Яковлевым и нападающим Кулёминым

В текущем сезоне КХЛ Егор Яковлев провёл 58 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 очков за результативность: забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач. В плей-офф у защитника три очка (2+1) в пяти встречах.

Николай Кулёмин сыграл в регулярке 22 матча и набрал семь очков (6+1). В плей-офф у форварда одна результативная передача в 12 матчах.