«Металлург» расторг контракты с защитником Яковлевым и нападающим Кулёминым
Магнитогорский «Металлург» расторг контракты с защитником Егором Яковлевым и нападающим Николаем Кулёминым, сообщает
Магнитогорский «Металлург» расторг контракты с защитником Егором Яковлевым и нападающим Николаем Кулёминым, сообщает
В текущем сезоне КХЛ Егор Яковлев провёл 58 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 очков за результативность: забросил восемь шайб и отдал 19 результативных передач. В
Николай Кулёмин сыграл в регулярке 22 матча и набрал семь очков (6+1). В
По итогам регулярного сезона «Металлург» занял третье место в таблице Восточной конференции. В