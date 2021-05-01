Владимир Воробьев стал главным тренером клуба КХЛ «Амур»

О сроке действия контракта 48-летнего россиянина не сообщается. Ранее Воробьев возглавлял московское «Динамо», а также работал в тренерском штабе команды под руководством Владимира Крикунова. В качестве игрока выступал за череповецкий «Металлург» (сейчас — «Северсталь»), «Динамо», «Ак Барс», «Салават Юлаев», а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Эдмонтон».