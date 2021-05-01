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09:18 (мск), источник: ТАСС

Владимир Воробьев стал главным тренером клуба КХЛ «Амур»

ТАСС, 1 мая. Владимир Воробьев назначен на пост главного тренера хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Амур». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: ИТАР-ТАСС

О сроке действия контракта 48-летнего россиянина не сообщается. Ранее Воробьев возглавлял московское «Динамо», а также работал в тренерском штабе команды под руководством Владимира Крикунова. В качестве игрока выступал за череповецкий «Металлург» (сейчас — «Северсталь»), «Динамо», «Ак Барс», «Салават Юлаев», а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Эдмонтон».

Сезон-2020/21 «Амур» закончил на десятом месте Восточной конференции и не попал в плей-офф. Командой руководил Сергей Светлов.

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