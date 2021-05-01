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09:23 (мск), источник: Чемпионат.com

«Трактор» объявил об уходе из команды 10 хоккеистов

«Трактор» на официальном сайте клуба объявил об уходе из команды 10 хоккеистов.

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Источник: РИА "Новости"

30 апреля истекли соглашения с 10 хоккеистами, контракт с которыми на следующий сезон не будет продлён. Это защитники Денис Бодров, Олег Евенко и Дмитрий Огурцов, нападающие Александр Авцин, Даниил Ильин, Руслан Карлин, Ярослав Косов, Максим Майоров, Понтус Оберг и Игорь Полыгалов.

В нынешнем сезоне 27-летний Оберг дебютировал в КХЛ. В регулярном чемпионате шведский форвард принял участие в 49 матчах, в которых забросил 10 шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности «0». В пяти матчах плей-офф Понтус не отметился результативными действиями.

31-летний Майоров в регулярке успел поиграть за «Спартак» и «Трактор». В составе челябинского клуба Максим провёл 10 матчей, набрав два (0+2) очка. В плей-офф опытный нападающий участия не принимал.

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