«Трактор» объявил об уходе из команды 10 хоккеистов
«Трактор» на официальном сайте клуба объявил об уходе из команды 10 хоккеистов.
«Трактор» на официальном сайте клуба объявил об уходе из команды 10 хоккеистов.
30 апреля истекли соглашения с 10 хоккеистами, контракт с которыми на следующий сезон не будет продлён. Это защитники Денис Бодров, Олег Евенко и Дмитрий Огурцов, нападающие Александр Авцин, Даниил Ильин, Руслан Карлин, Ярослав Косов, Максим Майоров, Понтус Оберг и Игорь Полыгалов.
В нынешнем сезоне 27-летний Оберг дебютировал в КХЛ. В регулярном чемпионате шведский форвард принял участие в 49 матчах, в которых забросил 10 шайб и сделал 13 результативных передач при показателе полезности «0». В пяти матчах
31-летний Майоров в регулярке успел поиграть за «Спартак» и «Трактор». В составе челябинского клуба Максим провёл 10 матчей, набрав два (0+2) очка. В