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09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Кугрышев, Семёнов и Жарков официально покинули «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» на официальной странице в «Твиттере» объявил об уходе двух хоккеистов.

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Источник: РИА "Новости"

Нападающий Дмитрий Кугрышев покинул клуб после трёх сезонов, проведённых в команде. Соглашение с форвардом истекло 30 апреля.

Защитник Алексей Семёнов также покинул клуб после трёх сезонов, проведённых в Уфе. Контракт игрока истёк 30 апреля. Кроме того, Владимир Жарков ушёл из «Салавата».

В нынешнем сезоне 31-летний Кугрышев принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, набрал 31 (9+22) очко при показателе полезности «+2». В девяти встречах плей-офф Кубка Гагарина Кугрышев забросил одну шайбу при коэффициенте полезности «-4».

40-летний Семёнов отыграл 33 матча регулярного чемпионата, отдав две результативные передачи при показателе полезности «-4».

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