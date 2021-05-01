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11:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Девять хоккеистов покинули «Ак Барс»

«Ак Барс» объявил об уходе нескольких хоккеистов.

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Источник: РИА "Новости"

Голкипер Адам Рейдеборн, защитники Микаэль Викстранд и Андрей Педан, а также форварды Станислав Галиев, Виктор Тихонов, Стефан Да Коста, Найджел Доус, Патрис Кормье и Харри Песонен покинули «Ак Барс».

29-летний Рейдеборн в прошедшем сезоне провел 29 матчей в регулярном чемпионате и пять матчей в плей-офф. Его коэффициент надежности 1,82 и 1,68.

32-летний Тихонов набрал 23 (11+12) очка в 42 матчах регулярного чемпионата. Также у него 5 (3+2) очков в 15 встречах плей-офф.

В этом сезоне 29-летний Галиев провел 52 матча в регулярке и набрал 27 (16+11) очков. Кроме того, у него 9 (4+5) очков в 15 играх плей-офф.

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