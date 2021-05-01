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11:15 (мск), источник: ТАСС

Перн и Шандыбин покинули тренерский штаб «Автомобилиста». Заварухин вернулся в клуб

ТАСС, 1 мая. Тренеры Перри Перн и Евгений Шандыбин покинули екатеринбургский хоккейный клуб «Автомобилист». Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Источник: РИА "Новости"

Канадец отработал вместе с командой сезон-2020/21, Шандыбин входил в тренерский штаб команды с 2018 года. Главный тренер канадец Билл Питерс сохранил свой пост. Также ассистентом главного тренера назначен Николай Заварухин, возглавлявший в прошедшем сезоне «Сибирь». Ранее он работал в «Автомобилисте» в качестве ассистента главного тренера с 2017 по 2019 год.

«Для меня “Автомобилист” — знакомый клуб, а Екатеринбург — знакомый город. Хорошее время здесь провел: два с половиной года отработал тут до переезда в Новосибирск, — сказал Заварухин. — “Автомобилист” — клуб с большими задачами и амбициями. Рад снова оказаться здесь и готов помочь команде добиться результатов».

В прошедшем сезоне «Автомобилист» занял седьмое место в регулярном чемпионате, в плей-офф команда вылетела в первом раунде.

Во время загрузки произошла ошибка.
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