Форвард «Барыса» и сборной Казахстана перешел в «Магнитку»
Форвард «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Павел Акользин перешел в магнитогорский «Металлург», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Форвард «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Павел Акользин перешел в магнитогорский «Металлург», сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Металлург» заключил двухлетний контракт с нападающим Павлом Акользиным , — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.
30-летний Акользин в прошлом сезоне КХЛ сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, где набрал шесть очков (2+4) при показателе полезности -7. А в