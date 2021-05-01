Форвард «Барыса» и сборной Казахстана перешел в «Магнитку»

«Металлург» заключил двухлетний контракт с нападающим Павлом Акользиным , — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

30-летний Акользин в прошлом сезоне КХЛ сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, где набрал шесть очков (2+4) при показателе полезности -7. А в плей-офф провел шесть игр и заработал плюс/минус -1.