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16:10 (мск), источник: Vesti.kz

Форвард «Барыса» и сборной Казахстана перешел в «Магнитку»

Форвард «Барыса» и сборной Казахстана по хоккею Павел Акользин перешел в магнитогорский «Металлург», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

«Металлург» заключил двухлетний контракт с нападающим Павлом Акользиным , — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

30-летний Акользин в прошлом сезоне КХЛ сыграл 41 матч в регулярном чемпионате, где набрал шесть очков (2+4) при показателе полезности -7. А в плей-офф провел шесть игр и заработал плюс/минус -1.

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