«Динамо» объявило об уходе Кагарлицкого и еще 5 хоккеистов
Московское Динамо официально объявило об уходе ряда хоккеистов, у которых 30 апреля закончились контракты.
Московское Динамо официально объявило об уходе ряда хоккеистов, у которых 30 апреля закончились контракты.
Руководство «Динамо» совместно с главным тренером Алексеем Кудашовым приняло решение не продлевать соглашения с нападающими Александром Кучерявенко, Дмитрием Кагарлицким, Магнусом
«Клуб благодарит хоккеистов за честный труд и самоотверженную игру и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.
«Решения о расставании с теми или иными хоккеистами всегда даются непросто. Каждый игрок даже за короткий срок становится частью большой динамовской семьи. Решение о расставании с вышеперечисленными игроками принято совместно с главным тренером Алексеем Кудашовым. Хочу от себя лично от имени руководства московского “Динамо” поблагодарить ребят за отличную игру и честную работу. В ближайшее время мы объявим о составе тренерского штаба», — заявил генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков.