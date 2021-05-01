«Динамо» объявило об уходе Кагарлицкого и еще 5 хоккеистов

Руководство «Динамо» совместно с главным тренером Алексеем Кудашовым приняло решение не продлевать соглашения с нападающими Александром Кучерявенко, Дмитрием Кагарлицким, Магнусом Пяярви-Свенссоном, а также с вратарем Эмилем Гариповым и защитниками Михаилом Григорьевым и Юусо Хиетаненом.

«Решения о расставании с теми или иными хоккеистами всегда даются непросто. Каждый игрок даже за короткий срок становится частью большой динамовской семьи. Решение о расставании с вышеперечисленными игроками принято совместно с главным тренером Алексеем Кудашовым. Хочу от себя лично от имени руководства московского “Динамо” поблагодарить ребят за отличную игру и честную работу. В ближайшее время мы объявим о составе тренерского штаба», — заявил генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков.