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16:15 (мск), источник: Sport24

«Динамо» объявило об уходе Кагарлицкого и еще 5 хоккеистов

Московское Динамо официально объявило об уходе ряда хоккеистов, у которых 30 апреля закончились контракты.

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Источник: Sport24

Руководство «Динамо» совместно с главным тренером Алексеем Кудашовым приняло решение не продлевать соглашения с нападающими Александром Кучерявенко, Дмитрием Кагарлицким, Магнусом Пяярви-Свенссоном, а также с вратарем Эмилем Гариповым и защитниками Михаилом Григорьевым и Юусо Хиетаненом.

«Клуб благодарит хоккеистов за честный труд и самоотверженную игру и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

С остальными игроками, чьи контракты истекают 30 апреля, переговоры о продолжении сотрудничества продолжаются.

«Решения о расставании с теми или иными хоккеистами всегда даются непросто. Каждый игрок даже за короткий срок становится частью большой динамовской семьи. Решение о расставании с вышеперечисленными игроками принято совместно с главным тренером Алексеем Кудашовым. Хочу от себя лично от имени руководства московского “Динамо” поблагодарить ребят за отличную игру и честную работу. В ближайшее время мы объявим о составе тренерского штаба», — заявил генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков.

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