«Барыс» покинул первый легионер. Он нашел новый клуб

Шведский нападающий «Барыса» Линус Виделль перешел в «Юргорден», сообщает «Шайба.kz» со ссылкой на официальный сайт стокгольмского клуба. С ним подписан двухлетний контракт, рассчитанный до 2023 года.

Команда Барыс

«Мы очень рады, что Линус Виделль решил вернуться домой в Стокгольм и выступать за “Юргорден”, несмотря на предложения из КХЛ. Там он был одним из лучших игроков лиги, а за последние три сезона добился, пожалуй, самых значительных результатов в своей карьере. В лице Линуса Виделля мы получили прорывного и сильного форварда, который также может сыграть на центральной позиции», — отметил генеральный менеджер «Юргордена» Йоаким Эрикссон.

«Линус Виделль — опытный, многогранный и интеллектуальный игрок. Он может решить исход матча, достаточно креативно действует в атаке, делая лучше своих партнеров», — рассказал менеджер по развитию «Юргордена» Тобиас Перссон.

В составе астанинского «Барыса» 35-летний шведский хоккеист выступал два года. В минувшем сезоне он сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 59 матчей и набрал 36 (9+27) очков, в шести играх плей-офф записал в актив пять (1+4) очков.