«Добро пожаловать!» «Металлург» представил двух хоккеистов сборной Казахстана
Также туда может перейти еще один игрок «Барыса».
Также туда может перейти еще один игрок «Барыса».
Магнитогорский «Металлург» представил двух хоккеистов сборной Казахстана защитника Алексея Маклюкова и нападающего Павла Акользина, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Представляем первого новичка текущего межсезонья! “Металлург” и форвард Павел Акользин заключили контракт. Соглашение рассчитано на два сезона. Павел Акользин — воспитанник московской школы “Русь”. Начал свою профессиональную карьеру в командах системы московского “Спартака” в 2007 году, затем перебрался в Казахстан, где на протяжении последующих пяти сезонов выступал за команду “Бейбарыс”. В сезонах 2014/15 и 2015/16 защищал цвета воронежского “Бурана” в ВХЛ, а затем вернулся в Казахстан, где в течение последующих лет выступал за различные команды, включая клуб КХЛ “Барыс”. В разное время входил в состав национальной команды Казахстана. В минувшем сезоне за “Барыс” Павел провел 47 матчей (41 в регулярном чемпионате, 6 в плей-офф) и записал на свой счет 6 очков (2+4) при 34 минутах штрафного времени, 66 силовых приемах и 35 блокированных бросках. Добро пожаловать в Магнитогорск, Павел Акользин!», — говорится в сообщении.
«Алексей Маклюков — очередной новобранец “Металлурга”. Соглашение с игроком обороны рассчитано на два сезона. Алексей Маклюков — воспитанник воскресенской школы хоккея. Профессионально начал выступать в сезоне 2013/14 за команду “Динамо” из Балашихи. В КХЛ дебютировал в сезоне 2016/17 за московское “Динамо”, сыграв за “бело-голубых” 30 матчей, а заканчивал сезон в балашихинском “Динамо”, которому помог выиграть главный трофей Высшей хоккейной лиги. Летом 2017 года перебрался в Казахстан, где на протяжении последующих лет защищал цвета команд “Барыс” и “Номад”, а также неоднократно привлекался в сборную Казахстана. Минувший сезон Алексей провел в составе команды из Нур-Султана: сыграл 54 матча (48 в регулярном чемпионате, 6 в плей-офф), сделал три результативные передачи при 20 минутах штрафного времени, 22 силовых приёмах и 45 блокированных бросках», — говорится в сообщении.
Напомним, также «Барыс» покинул шведский нападающий Линус Виделль, который перешел в «Юргорден».