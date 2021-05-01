«Добро пожаловать!» «Металлург» представил двух хоккеистов сборной Казахстана

«Представляем первого новичка текущего межсезонья! “Металлург” и форвард Павел Акользин заключили контракт. Соглашение рассчитано на два сезона. Павел Акользин — воспитанник московской школы “Русь”. Начал свою профессиональную карьеру в командах системы московского “Спартака” в 2007 году, затем перебрался в Казахстан, где на протяжении последующих пяти сезонов выступал за команду “Бейбарыс”. В сезонах 2014/15 и 2015/16 защищал цвета воронежского “Бурана” в ВХЛ, а затем вернулся в Казахстан, где в течение последующих лет выступал за различные команды, включая клуб КХЛ “Барыс”. В разное время входил в состав национальной команды Казахстана. В минувшем сезоне за “Барыс” Павел провел 47 матчей (41 в регулярном чемпионате, 6 в плей-офф) и записал на свой счет 6 очков (2+4) при 34 минутах штрафного времени, 66 силовых приемах и 35 блокированных бросках. Добро пожаловать в Магнитогорск, Павел Акользин!», — говорится в сообщении.