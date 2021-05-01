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18:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Добро пожаловать!» «Металлург» представил двух хоккеистов сборной Казахстана

Также туда может перейти еще один игрок «Барыса».

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Магнитогорский «Металлург» представил двух хоккеистов сборной Казахстана защитника Алексея Маклюкова и нападающего Павла Акользина, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Металлург Мг

«Представляем первого новичка текущего межсезонья! “Металлург” и форвард Павел Акользин заключили контракт. Соглашение рассчитано на два сезона. Павел Акользин — воспитанник московской школы “Русь”. Начал свою профессиональную карьеру в командах системы московского “Спартака” в 2007 году, затем перебрался в Казахстан, где на протяжении последующих пяти сезонов выступал за команду “Бейбарыс”. В сезонах 2014/15 и 2015/16 защищал цвета воронежского “Бурана” в ВХЛ, а затем вернулся в Казахстан, где в течение последующих лет выступал за различные команды, включая клуб КХЛ “Барыс”. В разное время входил в состав национальной команды Казахстана. В минувшем сезоне за “Барыс” Павел провел 47 матчей (41 в регулярном чемпионате, 6 в плей-офф) и записал на свой счет 6 очков (2+4) при 34 минутах штрафного времени, 66 силовых приемах и 35 блокированных бросках. Добро пожаловать в Магнитогорск, Павел Акользин!», — говорится в сообщении.

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«Алексей Маклюков — очередной новобранец “Металлурга”. Соглашение с игроком обороны рассчитано на два сезона. Алексей Маклюков — воспитанник воскресенской школы хоккея. Профессионально начал выступать в сезоне 2013/14 за команду “Динамо” из Балашихи. В КХЛ дебютировал в сезоне 2016/17 за московское “Динамо”, сыграв за “бело-голубых” 30 матчей, а заканчивал сезон в балашихинском “Динамо”, которому помог выиграть главный трофей Высшей хоккейной лиги. Летом 2017 года перебрался в Казахстан, где на протяжении последующих лет защищал цвета команд “Барыс” и “Номад”, а также неоднократно привлекался в сборную Казахстана. Минувший сезон Алексей провел в составе команды из Нур-Султана: сыграл 54 матча (48 в регулярном чемпионате, 6 в плей-офф), сделал три результативные передачи при 20 минутах штрафного времени, 22 силовых приёмах и 45 блокированных бросках», — говорится в сообщении.

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Напомним, также «Барыс» покинул шведский нападающий Линус Виделль, который перешел в «Юргорден».

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