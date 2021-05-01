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19:43 (мск), источник: ТАСС

Ковалев покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Куньлунь»

ТАСС, 1 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» не стал продлевать контракт с главным тренером команды Алексеем Ковалевым. Об этом сообщает пресс-служба «Куньлуня».

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Ковалев возглавил китайскую команду летом прошлого года. В завершившемся сезоне КХЛ «Куньлунь» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в плей-офф. Сообщается, что клуб покинули и помощники Ковалева — Вячеслав Козлов, Игорь Уланов и Николай Мишин.

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Ковалев является олимпийским чемпионом 1992 года и бронзовым призером Игр 2002 года.

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