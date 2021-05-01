Ковалев покинул пост главного тренера хоккейного клуба «Куньлунь»
ТАСС, 1 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» не стал продлевать контракт с главным тренером команды Алексеем Ковалевым. Об этом сообщает
ТАСС, 1 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь» не стал продлевать контракт с главным тренером команды Алексеем Ковалевым. Об этом сообщает
Ковалев возглавил китайскую команду летом прошлого года. В завершившемся сезоне КХЛ «Куньлунь» занял последнее, 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции и не вышел в
Ковалев является олимпийским чемпионом 1992 года и бронзовым призером Игр 2002 года.