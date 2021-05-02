«Барыс» расстался с вратарем

Вратарь сборной Казахстана по хоккею Сергей Кудрявцев покинул ХК «Барыс», сообщают Vesti.kz.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Игрок отметил, что ему нужны перемены.

В КХЛ Кудрявцев провел 25 матчей, находясь в системе «Барыса» с 2017 года.

Команда Барыс

«За четыре года, что я провел здесь, были позитивные и негативные моменты. Но сейчас я нахожусь на том этапе карьеры, когда нужно идти на перемены. Хочется поблагодарить ребят, с кем мне довелось играть в этой команде, ну и, конечно же, болельщиков. От всей души благодарю за поддержку. Всем удачи, всем добра», — написал хоккеист.