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15:23 (мск), источник: ТАСС

Чемпион мира по хоккею Виктор Тихонов перешел в «Салават Юлаев»

ТАСС, 2 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Виктором Тихоновым. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошедшем сезоне Тихонов играл за казанский «Ак Барс». Он принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, забросил 14 шайб и отдал 14 голевых передач.

В 2008 году Тихонов был выбран в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 28-м номером командой «Финикс». Нападающий является чемпионом мира 2014 года, а также серебряным призером мирового первенства в 2015 году.

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