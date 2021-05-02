Чемпион мира по хоккею Виктор Тихонов перешел в «Салават Юлаев»
ТАСС, 2 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Виктором Тихоновым. Об этом сообщает
ТАСС, 2 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» подписал контракт с нападающим Виктором Тихоновым. Об этом сообщает
Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на два года.
В прошедшем сезоне Тихонов играл за казанский «Ак Барс». Он принял участие в 57 матчах регулярного чемпионата и
В 2008 году Тихонов был выбран в первом раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) под общим 28-м номером командой «Финикс». Нападающий является чемпионом мира 2014 года, а также серебряным призером мирового первенства в 2015 году.