«Автомобилист» продлил контракт с хоккеистом Трямкиным

В минувшем сезоне россиянин принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата и плей-офф и набрал 17 (4 гола + 13 голевых передач) очков. «Автомобилист» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда из Екатеринбурга потерпела поражение от омского «Авангарда», уступив в серии со счетом 1−4.