«Автомобилист» продлил контракт с хоккеистом Трямкиным
ТАСС, 2 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» продлил соглашение с защитником Никитой Трямкиным на два года. Об этом сообщает
ТАСС, 2 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» продлил соглашение с защитником Никитой Трямкиным на два года. Об этом сообщает
В минувшем сезоне россиянин принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата и
Трямкину 26 лет, в 2014 году он был выбран в третьем раунде драфта под общим 66-м номером командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер». Защитник выступает за «Автомобилист» с 2017 года.