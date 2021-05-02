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15:51 (мск), источник: ТАСС

«Автомобилист» продлил контракт с хоккеистом Трямкиным

ТАСС, 2 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» продлил соглашение с защитником Никитой Трямкиным на два года. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбургского клуба.

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В минувшем сезоне россиянин принял участие в 65 матчах регулярного чемпионата и плей-офф и набрал 17 (4 гола + 13 голевых передач) очков. «Автомобилист» занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф команда из Екатеринбурга потерпела поражение от омского «Авангарда», уступив в серии со счетом 1−4.

Во время загрузки произошла ошибка.

Трямкину 26 лет, в 2014 году он был выбран в третьем раунде драфта под общим 66-м номером командой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Ванкувер». Защитник выступает за «Автомобилист» с 2017 года.

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