Вратарь «Трактора» Федотов продолжит карьеру в ЦСКА
ТАСС, 2 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» обменял вратаря команды Ивана Федотова в московский ЦСКА на денежную компенсацию. Об этом сообщает
ТАСС, 2 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» обменял вратаря команды Ивана Федотова в московский ЦСКА на денежную компенсацию. Об этом сообщает
В завершившемся сезоне КХЛ Федотов с учетом
24-летний вратарь вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Риге. В субботу он дебютировал в составе национальной команды в матче Евровызова с командой Швейцарии (0:1).
Челябинский клуб объявил о подписании контракта на два года с обладателем Кубка Гагарина 2018 года Эмилем Гариповым. По ходу сезона-2020/21 29-летний голкипер был обменян из «Авангарда» в московское «Динамо». Всего он провел 21 игру в регулярном чемпионате и четыре раза сыграл «на ноль».
«Трактор» занял пятое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и в первом раунде