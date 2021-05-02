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17:04 (мск), источник: ТАСС

Вратарь «Трактора» Федотов продолжит карьеру в ЦСКА

ТАСС, 2 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» обменял вратаря команды Ивана Федотова в московский ЦСКА на денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба клуба из Челябинска.

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В завершившемся сезоне КХЛ Федотов с учетом плей-офф провел за «Трактор» 30 матчей, в которых команда одержала 15 побед. Голкипер отметился одной результативной передачей и сыграл одну игру «на ноль» при коэффициенте надежности 2,27 и 92,3% отраженных бросков.

Во время загрузки произошла ошибка.

24-летний вратарь вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Риге. В субботу он дебютировал в составе национальной команды в матче Евровызова с командой Швейцарии (0:1).

Челябинский клуб объявил о подписании контракта на два года с обладателем Кубка Гагарина 2018 года Эмилем Гариповым. По ходу сезона-2020/21 29-летний голкипер был обменян из «Авангарда» в московское «Динамо». Всего он провел 21 игру в регулярном чемпионате и четыре раза сыграл «на ноль».

«Трактор» занял пятое место в таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и в первом раунде плей-офф уступил «Салавату Юлаеву» со счетом в серии 1−4. ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата. В финале Кубка Гагарина армейцы в шести матчах проиграли «Авангарду». Ворота красно-синих во всех встречах плей-офф защищал Ларс Юханссон.

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