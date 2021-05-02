Вратарь «Трактора» Федотов продолжит карьеру в ЦСКА

В завершившемся сезоне КХЛ Федотов с учетом плей-офф провел за «Трактор» 30 матчей, в которых команда одержала 15 побед. Голкипер отметился одной результативной передачей и сыграл одну игру «на ноль» при коэффициенте надежности 2,27 и 92,3% отраженных бросков.

24-летний вратарь вызван в сборную России для подготовки к чемпионату мира в Риге. В субботу он дебютировал в составе национальной команды в матче Евровызова с командой Швейцарии (0:1).

Челябинский клуб объявил о подписании контракта на два года с обладателем Кубка Гагарина 2018 года Эмилем Гариповым. По ходу сезона-2020/21 29-летний голкипер был обменян из «Авангарда» в московское «Динамо». Всего он провел 21 игру в регулярном чемпионате и четыре раза сыграл «на ноль».