Игорь Шуневич покидает пост гендиректора минского «Динамо»

Председатель Федерации хоккея Беларуси и глава наблюдательного совета минского «Динамо» Дмитрий Басков позитивно оценил результаты работы уходящего гендиректора. «От лица всех динамовцев я благодарю Игоря Анатольевича за то, что он с энтузиазмом принял управление минским “Динамо” в достаточно непростое время, с головой окунулся в работу и с честью справился с возникавшими на пути команды вызовами», — сказал Дмитрий Басков.

«К роли директора минского “Динамо” Игорь Анатольевич подошел со всей скрупулезностью и ответственностью и помог клубу провести один из самых успешных сезонов в истории клуба в КХЛ, доказав тем самым свою эффективность в качестве кризисного менеджера. Сейчас кризис миновал, и мы с уверенностью смотрим в будущее. Желаем Игорю Анатольевичу успехов в любой сфере, какую бы он для себя ни избрал», — добавил глава наблюдательного совета столичной дружины.