Бронзовый призер чемпионата мира Ткачев стал хоккеистом «Трактора»
ТАСС, 3 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» подписал контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Об этом сообщает
ТАСС, 3 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» подписал контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Об этом сообщает
Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на два года.
В прошедшем сезоне Ткачев играл за ярославский «Локомотив». Он принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата и
Ткачев является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года, а также обладателем Кубка Гагарина (2018).