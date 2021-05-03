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11:15 (мск), источник: ТАСС

Бронзовый призер чемпионата мира Ткачев стал хоккеистом «Трактора»

ТАСС, 3 мая. Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» подписал контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

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Соглашение с 27-летним хоккеистом рассчитано на два года.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошедшем сезоне Ткачев играл за ярославский «Локомотив». Он принял участие в 64 матчах регулярного чемпионата и плей-офф, забросил 14 шайб и отдал 22 голевые передачи.

Ткачев является бронзовым призером чемпионата мира 2017 года, а также обладателем Кубка Гагарина (2018).

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