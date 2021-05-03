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12:53 (мск), источник: ТАСС

Хоккеисты Стась и Хохлачев покинули «Авангард»

ТАСС, 3 мая. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» принял решение не продлевать контракты с нападающими Андреем Стасем и Александром Хохлачевым. Об этом сообщает пресс-служба «Авангарда».

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Стасю 32 года, в нынешнем сезоне белорус принял участие в 61 матче регулярного чемпионата и плей-офф, забросил одну шайбу и отдал 10 голевых передач.

Во время загрузки произошла ошибка.

27-летний Хохлачев сыграл в 82 встречах, в которых набрал 39 (12 голов + 27 голевых передач) очков.

В сезоне-2020/21 «Авангард» впервые в истории стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4−2.

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