Хоккеисты Стась и Хохлачев покинули «Авангард»
ТАСС, 3 мая. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» принял решение не продлевать контракты с нападающими Андреем Стасем и Александром Хохлачевым. Об этом сообщает
ТАСС, 3 мая. Омский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» принял решение не продлевать контракты с нападающими Андреем Стасем и Александром Хохлачевым. Об этом сообщает
Стасю 32 года, в нынешнем сезоне белорус принял участие в 61 матче регулярного чемпионата и
27-летний Хохлачев сыграл в 82 встречах, в которых набрал 39 (12 голов + 27 голевых передач) очков.
В сезоне-2020/21 «Авангард» впервые в истории стал победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счетом 4−2.