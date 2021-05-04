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09:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» покинул новичок сборной Казахстана. Он продолжит карьеру в ЦСКА

Бывший защитник «Барыса» Виктор Сведберг с большой долей вероятности продолжит карьеру в московском ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, Сведберг примет контрактное предложение «армейцев» и, вероятно, подпишет однолетнее соглашение с московским клубом. В ближайшее время ЦСКА объявит об этом официально. Предыдущее соглашение хоккеиста с «Барысом» истекло 30 апреля.

Сезон-2020/21 стал для Сведберга третьим в составе «Барыса». В 2018 году защитник перебрался в казахстанский клуб из шведского «Линчепинга». Ранее он провел в системе «Чикаго» пять лет.

Напомним, что у Сведберга есть казахстанское гражданство, поэтому он не является легионером в КХЛ. В данный момент он находится в расположении сборной и готовится к чемпионату мира.

В минувшей «регулярке» на счету Сведберга 28 матчей и восемь (3+5) очков при показателе полезности «+3».

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