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10:12 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» объявил об уходе Блэкера и еще двух легионеров

Вратарь Сергей Кудрявцев, а также защитники Джесси Блэкер, Диллон Хетерингтон и Алекс Линтуниеми покинули «Барыс», сообщает пресс-служба казахстанского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В прошедшем сезоне Блэкер сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 45 матчей и набрал десять (3+7) очков, в пяти играх плей-офф отметился заброшенной шайбой.

Хетерингтон провел в «регулярке» 41 игру и набрал семь (2+5) очков, в шести встречах плей-офф результативными действиями не отметился.

Линтуниеми сыграл в регулярном чемпионат 23 матча и набрал три (0+3) очка, в шести играх Кубка Гагарина записал в актив результативную передачу.

Ранее состав «Барыса» покинули: защитник Виктор Сведберг, недавно получивший казахстанский паспорт, шведский нападающий Линус Виделль, а также Алексей Маклюков и Павел Акользин, которые перешли в «Металлург».

Кроме того, магнитогорский клуб сделал предложение игроку сборной Казахстана Кириллу Панюкову.

Также близок к ходу из «Барыса» Артур Гатиятов.

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