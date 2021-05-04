«Барыс» объявил об уходе Блэкера и еще двух легионеров

В прошедшем сезоне Блэкер сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 45 матчей и набрал десять (3+7) очков, в пяти играх плей-офф отметился заброшенной шайбой.

Хетерингтон провел в «регулярке» 41 игру и набрал семь (2+5) очков, в шести встречах плей-офф результативными действиями не отметился.

Линтуниеми сыграл в регулярном чемпионат 23 матча и набрал три (0+3) очка, в шести играх Кубка Гагарина записал в актив результативную передачу.

Ранее состав «Барыса» покинули: защитник Виктор Сведберг, недавно получивший казахстанский паспорт, шведский нападающий Линус Виделль, а также Алексей Маклюков и Павел Акользин, которые перешли в «Металлург».

Кроме того, магнитогорский клуб сделал предложение игроку сборной Казахстана Кириллу Панюкову.

Также близок к ходу из «Барыса» Артур Гатиятов.