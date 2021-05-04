«Автомобилист» подписал контракт с лучшим снайпером минского «Динамо» Принсом
«Автомобилист» объявил о подписании контракта с нападающим Шейном Принсом.
«Автомобилист» объявил о подписании контракта с нападающим Шейном Принсом.
Односторонний контракт с 28-летним хоккеистом заключен на два года.
Ранее выступавший в минском «Динамо» Принс имеет двойное гражданство — США и Беларуси — и в связи с этим не считается в КХЛ легионером.
В минувшем сезоне Принс набрал 49 (25+24) очка в 52 матчах регулярного чемпионата, став лучшим снайпером и лучшим бомбардиром белорусской команды.