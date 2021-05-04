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17:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Навсегда в наших сердцах». Защитник сборной Казахстана попрощался с «Барысом» и болельщиками

Он провел в клубе три сезона.

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Уроженец Канады Джесси Блэкер, натурализованный для сборной Казахстана, попрощался с болельщиками «Барыса», сообщает корреспондент Vesti.kz.

В своем аккаунте в Instagram защитник выразил благодарность клубу и фанатам.

«Я не смогу в полной мере выразить благодарность всей структуре “Барыса”, всем людям и болельщикам Астаны, спасибо за все, что вы сделали, за всю доброту и поддержку. Казахстан и “Барыс” навсегда останутся в наших сердцах», — написал хоккеист.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что Блэкер вошел в состав сборной Казахстана на чемпионат мира в топ-дивизионе, который должен пройти в этом месяце в Риге (Латвия), но пока не присоединился к команде.

В «Барысе» защитник провел три сезона. Сегодня клуб объявил о его уходе.

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