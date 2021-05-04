«Навсегда в наших сердцах». Защитник сборной Казахстана попрощался с «Барысом» и болельщиками
Он провел в клубе три сезона.
Он провел в клубе три сезона.
Уроженец Канады Джесси Блэкер, натурализованный для сборной Казахстана, попрощался с болельщиками «Барыса», сообщает корреспондент Vesti.kz.
В своем аккаунте в Instagram защитник выразил благодарность клубу и фанатам.
«Я не смогу в полной мере выразить благодарность всей структуре “Барыса”, всем людям и болельщикам Астаны, спасибо за все, что вы сделали, за всю доброту и поддержку. Казахстан и “Барыс” навсегда останутся в наших сердцах», — написал хоккеист.
Напомним, что Блэкер вошел в состав сборной Казахстана на чемпионат мира в
В «Барысе» защитник провел три сезона. Сегодня клуб объявил о его уходе.